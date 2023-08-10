Virgin Galactic, ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti . Uzaya giden yolcular arasında anne-kız ikilisi ve eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin bulunuyordu. Uçuş, 5 dakika süren yerçekimsiz deneyimi sunarken, uzay aracı VSS Unity başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu adım, uzay turizminin geleceğine dair umutları artırıyor ve Virgin Galactic'in önemli bir başarısı olarak kaydediliyor.

İngiliz işadamı Richard Branson'a ait olan Virgin Galactic,ilk turist taşıma uçuşunu gerçekleştirdi. Uzayın derinliklerine açılan kapıları aralayan bu önemli an, birçok insanın hayalini süsleyen uzay turizmi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Uzaya giden yolcular arasında bulunan anne ve kız, bu eşsiz deneyimi birlikte paylaştılar.

Uçuş, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America'dan başladı. Yerçekimsiz ortamda geçirilen yaklaşık 5 dakika, turistlere dünyanın dışındaki bir perspektifi deneyimleme şansı sundu. Uzay aracı VSS Unity'nin başarılı inişiyle birlikte, tüm dünya bu olağanüstü anı kutladı.

Bu tarihi uçuşun yolcularından biri olan 18 yaşındaki Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff, uzayın büyüleyici sessizliğini birlikte paylaştılar. Ayrıca, 80 yaşındaki eski İngiliz Olimpiyat sporcusu Jon Goodwin, uzaya çıkan ilk olimpik sporcu ve Parkinson hastası olarak, bu deneyimi unutulmaz kıldı. Mayers ve Schahaff ise uzaya seyahat eden ilk anne-kız ikilisi olarak tarihe geçtiler.

Virgin Galactic, geçtiğimiz ay İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen bir uçuşla ilk ticari uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarının ardından şirket, uzaya seyahat etmek isteyen 800 kişinin listesine eklendi. Bilet fiyatları son zamlarla birlikte 450 bin dolara ulaştı. Bu tarihi adım, uzay turizminin geleceğine ışık tutuyor ve birçok insanın hayalini gerçekleştirme şansını sunuyor.