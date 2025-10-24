İnegöl'de 'Geleceğin Mucitleri' Temalı Bilim Şenliği Düzenleniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İnegöl Belediyesi desteğiyle "geleceğin mucitleri" temalı bilim şenliği düzenleniyor.

TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında İnegöl Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler için bilimsel deneyler, teknoloji sergileri, atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, TÜBİTAK projelerinin önemine dikkati çekerek, çocukların ve teknolojinin alt yapısını bu tür projelerle güçlendirdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesi gerektiğini dile getirerek, "Amacımız, bilimin ışığında, teknolojiyi iyi kullanan yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmek." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl'ün yenilikçi yapısını vurgulayarak, bu tür projelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Etkinlik, yarın gün sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.