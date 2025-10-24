Haberler

İnegöl'de 'Geleceğin Mucitleri' Temalı Bilim Şenliği Düzenleniyor

İnegöl'de 'Geleceğin Mucitleri' Temalı Bilim Şenliği Düzenleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bilim şenliğinde, öğrenciler için bilimsel deneyler, teknoloji sergileri ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Etkinlik yarın sona erecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İnegöl Belediyesi desteğiyle "geleceğin mucitleri" temalı bilim şenliği düzenleniyor.

TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında İnegöl Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler için bilimsel deneyler, teknoloji sergileri, atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, TÜBİTAK projelerinin önemine dikkati çekerek, çocukların ve teknolojinin alt yapısını bu tür projelerle güçlendirdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, gençlerin bilim ve teknolojiye yönelmesi gerektiğini dile getirerek, "Amacımız, bilimin ışığında, teknolojiyi iyi kullanan yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmek." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl'ün yenilikçi yapısını vurgulayarak, bu tür projelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Etkinlik, yarın gün sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Teknoloji
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 370.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
title