İkinci el piyasası atağa geçti! Ekran kartı fiyatları düşecek mi?

Kripto para madenciliğine ilginin azalmasıyla birlikte, ekran kartı piyasasında kademeli bir şekilde fiyat düşüşü gerçekleşti. Yayınlanan rapora göre ekran kartı üreticileri, 2009 mali krizinden bu yana en büyük çöküş ile sarsıldı. Ekran kartı pazarı, ikinci el piyasasındaki rekabet nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ekran kartı pazarı krizde! Üreticiler, ikinci el piyasasına yenik düştü

Tedarik ve çip krizinin olumsuz etkileri, başta teknoloji olmak üzere birçok sektörde devam ediyor. Kripto para madenciliği nedeniyle krizlerden en az etkilenen sektörlerden biri olan ekran kartı piyasası, 2022'de hızla düşüşe geçti.

Madenciler, kripto paraların değer kaybı nedeniyle kullandıkları cihazları satmaya başladı. Ekran kartı piyasasında ikinci el ürünlere rağbet artarken, üreticiler için bu durum son dönemlerde sorun haline geldi.

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Yayınlanan raporda, kullanıcıların oluşturdukları sistemlere harici ekran kartı alma oranının yüzde 6 düştüğü belirtiliyor. Analistler, işlemci pazarının ise geçtiğimiz ikinci çeyrek raporlarına oranla yüzde 5.7 düşüş yaşadığını ifade ediyor.

ABD'de yaşan kullanıcılar, sıfır fiyatı 1.300 dolar olan Nvidia RTX 3080Ti modelinin ikinci elini ortalama 480 dolara satın alabiliyor. Sıfırı 600 dolara satılan RTX 3070 ise ikinci el pazarında 200 dolar fiyat etiketine sahip.

Konu hakkında açıklama yapan Jon Peddie, "Nvidia, AMD ve Intel başta olmak üzere birçok şirket, pazardaki düşüşün nedenini kripto para madenciliğinin azalmasına bağlıyor. Çin'in kripto para madenciliğini yasaklaması, ABD ambargoları ve pandemi döneminde satışlarda yaşanan anormal artışın da etkisi büyük. Görünüşe göre ekran kartı üreticileri başta olmak üzere teknoloji firmalarını zor bir dördüncü çeyrek mali dönemi bekliyor." dedi.

Yayınlanan rapordaki şirket detayları ise şu şekilde:

Intel: Pazar payı yüzde 10.3, sevkiyatlar yüzde 4.7 arttı.

AMD: Pazar payı yüzde 8.5, sevkiyatlar ise yüzde 47.6 azaldı.

Nvidia: Pazar payı yüzde 1.87, sevkiyatlar ise yüzde 19.7 azaldı.

Genel olarak, sıfır ekran kartlarındaki talep yüzde33 azaldı. Ekran kartı sevkiyatı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.3 azaldı.