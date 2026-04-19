II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) bu yıl ikincisi düzenlenen II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı, farklı alanlardan yenilikçi projeleri bir araya getirdi. Üniversitenin Yeşilyurt Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte toplam 192 proje sergilendi. Sağlık bilimleri, mühendislik ve fen bilimleri, sosyal bilimler ile tarım bilimleri ve teknolojileri alanlarında hazırlanan projeler, akademisyenler, öğrenciler ve katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında sergilenen projelerin 95'i mühendislik ve fen bilimleri, 51'i sağlık bilimleri, 26'sı sosyal bilimler ve 20'si tarım bilimleri ve teknolojileri alanında sunuldu. Projelerin değerlendirilmesinde üniversiteden 41 öğretim üyesi ile Malatya Teknokent Müdürü görev aldı. Etkinlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesinin yanı sıra farklı üniversitelerden katılımcılar da projeleriyle yer aldı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yaptığı konuşmada Ar-Ge ve proje kültürünün üniversiteler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bentli, "Gençlerimizin fikir üretmesi, proje geliştirmesi ve bu projeleri somut çıktılara dönüştürmesi; Türkiye'nin geleceği açısından son derece değerlidir. Bugün burada sadece ödül alan öğrencilerimizi değil, yenilikçi proje fikirleriyle sürece katkı sunan tüm öğrencilerimizi de üniversitemiz nezdinde oldukça değerli görüyor ve tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda dört farklı bilim alanında dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. Mühendislik ve fen bilimleri bilim alanında birincilik ödülünü, "BayPos|Yapay Zeka Tabanlı Mobil POS" başlıklı projesiyle Reyhan Tula aldı. Aynı alanda Mertcan Akdaş, "3 Boyutlu Kimya Laboratuvarı Tasarımının Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka Asistanı ile Entegrasyonu" başlıklı projesiyle ikinci, Mahado Abdi Farah ise "EmotiSafe Guardian: Çok Modlu Duygu Analizi ve Acil Durum Müdahale Yapay Zeka Sistemi" projesiyle üçüncü oldu.

Sağlık bilimleri bilim alanında birincilik ödülü, "Antidiabetik Glutensiz Vegan Karabuğday Filizli Bar Üretimi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Tespiti" başlıklı çalışmasıyla Nur Selvi'ye verildi. Sude Coşkun "BIO-ALERT: Hasta Bina Sendromuna Karşı Renk Değiştiren Akıllı Çiçek" projesiyle ikinci olurken, Murat Ercan "DocAsistan-Yapay Zeka Destekli Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi Uygulaması" başlıklı projesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Sosyal bilimler bilim alanında Salit Bin Elias, "Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Yolculuğu: Öğrenme Zorlukları ve Uyum Süreçleri" adlı projesiyle birincilik elde etti. Bu alanda Botan Bozkuş "HisSes" başlıklı projesiyle ikinci, Ali Aslan ise "Alzheimer Erken Teşhisi için Yapay Zeka Destekli Mobil Uygulama" adlı çalışmasıyla üçüncü oldu.

Tarım bilimleri ve teknolojileri bilim alanında ise birincilik ödülü, Yusuf Eren Topcu'nun "Yabancı Ot Çimlenme Sıcaklık Verilerine Dayalı Yapay Zeka Destekli Erken Uyarı Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi" başlıklı projesine verildi. Mehmet Yılmaz, "AI Destekli Güneş Enerjisiyle Çalışan, Atmosferik Nem ve Yağmur Suyu Hasadı Yapabilen IoT Tabanlı Akıllı Hibrit Su Yönetim Sistemi" projesiyle ikinci olurken, Özgü Kaya "Vainiglia Trabzon Hurması Çeşidinde Kurutma İşleminin Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi" çalışmasıyla üçüncülük elde etti.

Bilim alanlarına göre verilen derece ödüllerinin yanı sıra Malatya Teknokent Ar-Ge Özel Ödülü de etkinlik kapsamında takdim edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Yasir Duman, "Akut İnme MRI Görüntülerinde Yapay Zeka Destekli Önceliklendirme Sistemi" başlıklı projesiyle Özel Ar-Ge ödülünün sahibi oldu.

Öğrencilerin araştırma, proje geliştirme ve yenilikçi fikir üretme motivasyonunu artırmayı amaçlayan II. MTÜ Ar-Ge Proje Pazarı, üniversitede bilimsel üretim, girişimcilik ve proje kültürünün güçlenmesine katkı sundu. Etkinlik, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı