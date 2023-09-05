IFA 2023'te LG'nin Son Teknolojileri Sergilendi

Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı olan IFA'da LG'nin en son teknolojileri sergilendi. Videoda LG'nin Net-Zero Vision House ve geri dönüştürülmüş ürünleri görüntülendi.

Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı olan IFA'da markaları gezmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda IFA 2023 fuarındaki en büyük stantlardan birine ev sahipliği yapan LG'ye konuk olduk. Sizler için LG'nin en son teknolojilerini gösterdik ve anlattık. İşte IFA 2023 LG standı ve LG'nin son teknoloji ürünleri…

LG IFA 2023 standında tamamen teknolojik Net-Zero Vision House!

Türkiye'nin en teknolojik YouTube kanalı ShiftDelete.Net ekranlarında sizin için IFA 2023 fuarını gezmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan sizin için LG'nin IFA 2023 fuarındaki standını gezdiriyor. En son LG teknolojilerini yakından incelediğimiz videomuzu aşağıdaki bağlantılara tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte videomuz ve iyi seyirler…

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LG, IFA 2023 stantında bambaşka teknolojileri sergiliyor. İlk olarak sizlere LG'nin Net-Zero Vision House olarak adlandırdığı akıllı ev sisteminden bahsedeceğiz. Bu sistem sayesinde evinizde ve mahallenizde herhangi bir fosil yakıt kullanmadan tamamen yenilenebilir enerji ile tüm ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz.

Bu akıllı ev konseptinde duş alırken kullandığınız sıcak sudan, otomobilinizde kullanacağınız enerjiye kadar tüm ihtiyaçlarınız tamamen yenilenebilen enerji kaynakları ile sağlanıyor. Evinizde ve mahallenizde kurulacak LG akıllı ev sistemleri sayesinde tamamen güneşten gelen enerjiyi kullanacaksınız.

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Stantın bir diğer kısmındaysa sizi oldukça şaşırtacak bir bölüm var. Çöpe gitmek yerine geri dönüştürülmüş bir LG cihazının nerelerde kullanıldığını size gösteriliyor. Bu geri dönüşüm ürünlerinin bir kısmı yeni LG ürünlerinde kullanılırken bir kısmıysa bir ayakkabıya veya plastik mutfak eşyalarına dönüşüyor. Evet o ürün eskiden bir televizyondu fakat şimdiyse ayağınızdaki ayakkabı.

Stantta yer alan diğer ürünleriyse ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizler için detaylı bir şekilde anlatıyor. Videomuzu beğenmeyi ve ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarınızdan da takip edin!