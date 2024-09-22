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İEÜ Öğrencileri 'Çalıkuşu' Helikopteri ile Türkiye Birincisi Oldu

İEÜ Öğrencileri 'Çalıkuşu' Helikopteri ile Türkiye Birincisi Oldu
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, 'Çalıkuşu' adlı helikopter tasarımıyla birincilik ödülü olan 100 bin lirayı kazandı. Helikopterin yangın söndürme, kargo ve arama-kurtarma gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinin "Çalıkuşu" adlı helikopter tasarımı Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, havacılık ve uzay mühendisliğiyle makine mühendisliği bölümlerinden 8 öğrencinin oluşturduğu ECO-Dynamics takımının, birincilikle 100 bin liralık ödülün sahibi olduğu ifade edildi.

Yangın söndürme, kargo, arama ve kurtarmada kullanılması amacıyla tasarlanan ve 13 kişilik kapasiteye sahip helikopterin uzunluğunun 13 metre olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECO-Dynamics'in takım kaptanı İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kutlu Akar, tasarladıkları helikopterin bakım ve üretim konusunda kolaylıklar sağladığını belirtti.

Akar, Çalıkuşu'nun genel maksat helikopteri olarak tanımlanabileceğini anlatarak, "Örneğin, yangın söndürme için kullanılması tercih edildiğinde bin 420 litre kapasiteli bir su tankımız olacak. Helikopter, suyu da 1 dakikadan az sürede doldurabilecek. Eğer arama ve kurtarma alanında kullanılacaksa, helikopterimiz gelişmiş kamera teknolojisiyle fark yaratacak. Helikopterimiz, hızlı rol değişimi ve esnekliğiyle de farklı. Bakım maliyetleri düşük ve seri üretime uygun." ifadelerini kullandı.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin de öğrencileri tebrik ederek, birinciliği elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Teknoloji

Helikopter Teknoloji Havacılık Teknofest Türkiye Eğitim Uzay

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