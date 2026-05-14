Gençlerden yerli ve milli 'bomba imha robotu'

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, üzerindeki robotik kol, keşif dronu, kamera ve sensörler sayesinde yüzeyde tarama yapabilen 'Eclipse' adlı özel bir bomba imha robotu geliştirdi. Sürüş, güç ve kontrol sistemleri tamamen İEÜ'de tasarlanan, görüntü işleme özelliğine sahip, 3 saat kesintisiz çalışarak çevresindeki 10 kilometrelik alanda tarama yapabilen Eclipse, EFES 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması'ndaki yaklaşık bin 300 proje arasından ilk 10'a girerek finale kaldı. En zorlu hava şartlarında bile her türlü yüzeyde mayın ya da patlayıcı taraması yaparak koordinat bildirebilen, yaklaşık 50 kilogramlık robotun tüm yazılımsal özellikleri de İEÜ'deki genç mühendisler tarafından hazırlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri Erkin Eriş, Faruk Emre Yavuz, Efe Erdoğan, Berk Belkıs, Ege Mutlu, Berkay Bağcı ve Yusuf Akçakır'dan oluşan ekip, yaklaşık 20 aydır devam eden çalışmalarını, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim'in yönetiminde gerçekleştirdi.

Statik analizler yapıldı

Savunma sanayisinde kullanılabilecek Eclipse adlı roboton elektronik, mekanik ve yazılımsal alt sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde birçok mühendislik yöntemi uygulandı. Robotun süspansiyon sistemi ve robot kol prototipine ilişkin statik analizler yapıldı. Robotun elektronik donanım altyapısı için de özel tasarım ve lehimleme yöntemleri kullanıldı. Robota ilişkin saha testleri de yapıldı.

"İnsan hayatını koruyacak"

Projeye yönelik detaylı bilgiler paylaşan Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, projenin stratejik bir değer taşıdığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz, robotun mekanik tasarımından elektronik altyapısına, güç ve kontrol sistemlerinden görüntü işleme yazılımlarına kadar pek çok kritik bileşeni, kendi bilgi birikimleriyle geliştirdi. Bu süreçte gerçek saha koşullarını dikkate alan, güvenilir, dayanıklı ve işlevsel bir sistem ortaya koymak için yoğun bir Ar-Ge çalışması yürüttüler. Savunma sanayisi açısından bakıldığında, bomba imha ve mayın tarama gibi yüksek risk içeren görevlerde insan hayatını koruyacak otonom sistemlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Eclipse'in yüzey taraması yapabilmesi, robotik kolu, keşif dronu, kamera ve sensörleriyle çevresini analiz edebilmesi, zorlu hava şartlarında çalışabilecek şekilde tasarlanması, projenin sahip olduğu teknolojik potansiyeli açıkça gösteriyor" diye konuştu.

"Saha testleriyle destekledik"

Doç. Dr. Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrencilerimiz, bu robotu tasarlarken birçok mühendislik yöntemini bir arada kullandı. Süspansiyon sistemi ve robot kol prototipi üzerinde statik analizler gerçekleştirdiler, elektronik donanım için özel tasarım ve lehimleme çalışmaları yaptılar, yazılım tarafında ise görüntü işleme ve kontrol sistemlerini geliştirdiler. Laboratuvar ortamındaki çalışmalarını saha testleriyle destekleyerek robotun gerçek koşullardaki performansını değerlendirdiler. Bu süreç; onların problem çözme, sistem tasarlama, ekip çalışması, proje yönetimi ve mühendislik kararları alma becerilerini çok güçlü biçimde geliştirdi. EFES 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması gibi ülke genelinde çok sayıda nitelikli projenin yer aldığı önemli bir organizasyonda finale kalmaları, öğrencilerimizin teknik yeterliliğinin de somut bir göstergesi."

"Güçlü ve umut verici"

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Doç. Dr. Ekim, "Genç mühendislerimizin, ülkemizin savunma teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek düzeyde yenilikçi projeler geliştirmesi bizleri son derece mutlu ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca iyi birer mühendis olmalarını değil; aynı zamanda toplumun güvenliği, yaşam kalitesi ve geleceği için teknoloji üretebilen bireyler olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz. Eclipse, bu yaklaşımın güçlü ve umut verici bir sonucu oldu" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı