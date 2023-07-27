IDEF 2023 Fuarında Türk Savunma Sanayi'nin Yeni Mürettebatı Sergilendi

Yerli savunma sanayii şirketlerinin son 10 yılda (özellikle son 5 yılda) gösterdikleri teknoloji üretim-geliştirme atağı ve beraberinde gelen ihracat rakamlarındaki yükseliş her geçen gün artmaya devam ediyor. IDEF 2023 fuarında Türk Savunma Sanayi'nin yeni mürettebatını inceledik. Otokar, Türkiye'nin önde gelen kara sistemleri üreticisi olarak, IDEF23 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir dizi yeni ve güçlü askeri aracı ve kule sistemini sergilemeye hazırlanıyor. Fuar standında öne çıkan araçlar arasında, Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR ve Türkiye'nin ilk yerli motorlu 8×8 zırhlı aracı ARMA II yer alıyor. ARMA II'nin yeni varyantlarından olan ARMA II 8×8 Mobil Onarım ve Kurtarma Aracı ve AKREP II R Keşif ve Gözetleme Aracı da ilk defa bu fuarla tanıtılacaklar arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye'de ilk kez 30 mm kule sistemi üzerine tanksavar füze entegrasyonu yapılmış olması da dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Yerli savunma sanayii şirketlerinin son 10 yılda (özellikle son 5 yılda) gösterdikleri teknoloji üretim-geliştirme atağı ve beraberinde gelen ihracat rakamlarındaki yükseliş her geçen gün artmaya devam ediyor. IDEF 2023 fuarında Türk Savunma Sanayi'nin yeni mürettebatını inceledik.

IDEF 23'e gittik!

Otokar, Türkiye'nin önde gelen kara sistemleri üreticisi olarak, IDEF23 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir dizi yeni ve güçlü askeri aracı ve kule sistemini sergilemeye hazırlanıyor. Fuar, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Fuar standında öne çıkan araçlar arasında, Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı ALPAR ve Türkiye'nin ilk yerli motorlu 8×8 zırhlı aracı ARMA II yer alıyor. ARMA II'nin yeni varyantlarından olan ARMA II 8×8 Mobil Onarım ve Kurtarma Aracı ve AKREP II R Keşif ve Gözetleme Aracı da ilk defa bu fuarla tanıtılacaklar arasında yer alıyor.

Otokar'ın standında ayrıca ARMA 6×6 Zırhlı Personel Taşıyıcı, AKREP II zırhlı aracının dizel versiyonu ve TULPAR paletli zırhlı muharebe aracı da sergilenecek. COBRA II'nin Zırhlı Acil Müdahale Ambulansı, COBRA II Zırhlı Personel Taşıyıcı ve URAL Zırhlı Personel Taşıyıcı gibi diğer sistemler de tanıtılacak.

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Özellikle dikkat çekici olan bir başka yenilik ise Türkiye'de ilk kez 30 mm kule sistemi üzerine tanksavar füze entegrasyonu yapılmış olmasıdır. MIZRAK, ARMA II aracı üzerinde sergilenecektir. Bu, yerli imkanlarla geliştirilen 30 mm topa sahip kule sisteminin tanksavar füze kabiliyetiyle güçlendirilmesi anlamına gelir.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki 40'tan fazla dost ve müttefik ülkede 33 bin askeri aracın görev yaptığını vurgulayarak, Otokar'ın Türkiye'nin en deneyimli kara sistemleri şirketi olduğunu belirtti. Firma, sürekli kendini geliştiren ve yeniliklere öncülük eden anlayışıyla cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır. Aynı zamanda Türk savunma sanayisine katkılarının devam ettiğini ve ülke ihracatına yönelik hedeflerinin olduğunu ifade etmiştir.

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ALPAR, Türkiye savunma sanayisi için bir dönüm noktasıdır, çünkü insansız ağır kara aracı olarak üretilmiştir. MIZRAK 30 OMTAS Kulesi ile sergilenen ARMA II 8×8, yüksek ateş gücü ve üstün koruma özellikleriyle öne çıkmaktadır. Ayrıca AKREP II R, düşük silueti ve çevikliği sayesinde ileri keşif ve gözetleme görevleri için ideal bir araç olarak tanıtılıyor.

Otokar, ARMA II 8×8'in Mobil Onarım ve Kurtarma Aracı versiyonu ile de araçların bakım, onarım ve kurtarma faaliyetlerini süratle yerine getirmeye odaklanıyor. TULPAR paletli zırhlı muharebe aracı ise güçlü hareket kabiliyeti ve yüksek ateş gücüyle önemli bir seçenek sunuyor.

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