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Huawei Pura 70, Fotoğraftaki Kıyafetleri Silebiliyor

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Huawei'nin yeni Pura 70 modeli, fotoğraftaki insanların kıyafetlerini silebilen bir özelliğe sahip. Bu özellik, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Huawei, geçtiğimiz haftalarda yeni Pura 70 serisini tanıttı. Amiral gemisi özellikler ile gelen yeni modeller, tüketicilere vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. En yeni teknolojilere sahip olan akıllı telefonlar, sosyal medyada gündem oldu. Öyle ki Huawei Pura 70, fotoğraftaki insanın kıyafetlerini silebiliyor. İşte ayrıntılar…

Huawei Pura 70, fotoğraftaki kıyafetleri silebiliyor

Son yıllarda önemli gelişmelere sahne olan yapay zeka alanı, fotoğrafçılığa da etki etti. Öyle ki yapay zeka, sıfırdan resim oluşturmadan görüntüden istenmeyen bir nesneyi kaldırmaya kadar birçok özellik sağlıyor. Huawei'nin yeni Pura 70 modeli de bunun gibi fotoğraf düzenleme özelliklerine sahip.

Huawei'nin yakın zamanda tanıttığı Pura 70 adlı akıllı telefonun, çekilen fotoğraflarda insanların kıyafetlerini silebildiği ortaya çıktı. pic.twitter.com/fNIrYIHKmQ

— Emir Bolat (@emir_bolat62333) April 25, 2024

Huawei Pura 70 modelinin fotoğraflardan istenmeyen nesneleri silme özelliğinin insanların kıyafetlerini de silebildiği ortaya çıktı. Normalde bu durumda uyarı vermesi ve isteneni yapmaması gerekiyor. Bu, popüler sosyal medya platformu Weibo'daki kullanıcılar tarafından fark edildi.

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Bu özellik sayesinde fotoğrafı çekilen kişilerin kıyafetlerinin bazı kısımlarının silinerek böylece vücudun bazı bölgelerinin görünür hale gelebildiği belirtildi. Gizlilik bakımından endişe yaratan bu özellik, uygunsuz içeriğin kötüye kullanılmasına da yol açabilir. Bu da aslında yapay zekanın tehlikesini gösteriyor.

Huawei, sorunu kabul etti

Bir kullanıcı bu konuyla ilgili Huawei müşteri hizmetlerine ulaştı. Yetkili kişi, bu sorunun marka tarafından bilindiğini ve yapay zeka algoritmasındaki bir açığın sebep olduğunu belirtti. Şirketin kısa bir süre içinde yeni bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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