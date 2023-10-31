Huawei Cihazlarında Google Play Hizmetleri Trojan Uyarısı

Huawei cihazlarında Google Play Hizmetleri'nin trojan olarak algılandığı ve kurulmadığı ortaya çıktı. Kullanıcılar ücretli SMS gönderen bir virüs uyarısı alıyorlar.

Huawei cihazları bildiğiniz üzere Google Play Hizmetler ve diğer Google servisleri olmadan geliyor. Bazı kullanıcılar ise Google uygulamalarını elle kurmak istiyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan görseller, Google Play Hizmetler'in trojan olarak algılandığını ve kurulmadığını ortaya çıkardı.

Huawei, Google Play Hizmetleri'nde trojan buldu

HarmonyOS'te yerleşik olarak bulunan kötü amaçlı yazılım tarama hizmeti Optimizer, Google uygulamaları için beklenmedik bir yanıt verdi. Google Play Hizmetleri yüklemek isteyen Huawei sahiplerinin, "TrojanSMS-PA" virüsü uyarısı aldıkları belirtildi.

Bilmeyenler için bu trojan virüsü, kullanıcının bilgisi olmadan ücretli SMS'ler göndermek üzere tasarlanmıştır. Bu da kullanıcıdan habersiz şekilde yüksek faturalara yol açabilir. Google Play Hizmetleri gibi temel bir uygulamanın bu hatayı vermesi meraklandırdı.

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Konuyla ilgili olarak ne Huawei ne de Google, trojan uyarısıyla ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak Optimizer uygulamasının, Google Play Hizmetleri'nin çalışma mantığını yanlış anlamış olması mümkün görünüyor.

Virüs uyarısı Huawei ve Google arasındaki sorunlu ilişkiye de ışık tutmuş oldu. Bildiğiniz üzere Huawei, 2019 yılında ABD'nin kara listesine alınmasının ardından Google hizmetlerine ve teknolojisine erişimini kaybetti.

İki şirket üç yılı aşkın süredir neredeyse birlikte çalışmıyor. Bu da hataların veya erişilebilirlik sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Ancak Google uygulamalarının herhangi bir trojan barındırmadığının altını çizmek gerekiyor.

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