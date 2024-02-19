Huawei, Apple'a Rakip Bir Gözlük Üzerinde Çalışıyor

Huawei'nin bir süredir AR/VR odaklı bir gözlük üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Apple Vision Pro'nun piyasaya çıkması ve büyük ses getirmesiyle, projeye olan yatırımlar artmış durumda. Çinli üreticinin doğrudan Apple'a rakip olacak uygun fiyatlı bir gözlük tasarladığı ortaya çıktı.

Huawei Vision sadece 350 gram olacak

Meizu'nun eski pazarlama müdürü Li Nan, sosyal medyada paylaştığı açıklamalarda "Huawei Vision" hakkında konuştu. Huawei Vision kod adlı VR gözlüğünün çok daha hafif ve çok daha ucuz olmasıyla ön plana çıkacağını söyledi.

İddiaya göre Huawei Vision sadece 350 gram ağırlığında olacak. Bu da 600 gramlık Vision Pro'ya kıyasla neredeyse iki kat daha hafif olacağı anlamına geliyor. Gözlüğün bu tasarımı, Vision Pro kullanıcılarının boyun ağrısı şikayetlerine yardımcı olabilir.

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Huawei yüksek çözünürlüklü görseller sağlayabilmek için Sony tarafından üretilen 4K mikro-OLED paneller kullanacak. Ancak gözlüğün, Apple EyeSight kamera sistemine benzer, diğer kişilerin kullanıcının göz hareketlerini görmesini sağlayan özelliğe yer vermeyeceği söyleniyor.

Apple, Vision Pro'da M2 ve R1 çipleriyle performanstan ödün vermiyor. Huawei'nin ise HiSilicon tarafından geliştirilen kendi çiplerini kullanması bekleniyor. ABD yaptırımları yüzünden çip üretiminde zorlanan şirketin en yeni çipleri nasıl geliştireceği merak konusu.

Huawei Vision'ın Vision Pro'dan çok daha düşük bir fiyatla, yaklaşık 1750 dolardan piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bu da Apple'ın 3500 dolara sattığı gözlüklerin yarı fiyatında olacağı anlamına geliyor.