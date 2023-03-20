Huawei, ambargoyu aşmak için çalışmaları hızlandırdı! İşte detaylar

Nanjing Üniversitesi'nde konuşma yapan kurucu Ren Zhengfei, Huawei ve ABD ambargosu hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda ABD ambargosu nedeniyle akıllı telefon pazarında küçülme yaşayan Huawei, yeniden ABD piyasasına girmek için hazırlık yapıyor. Huawei kurucusu Ren Zhengfei, ABD ambargosu sorununu çözmek için bazı elektronik bileşenleri yeniden tasarladıklarını açıkladı.

Huawei, ABD ambargosu nedeniyle bazı parçaları yeniden üretiyor

Shenzhen merkezli şirket, şirketin Çin ordusuyla bağları hakkındaki endişe ve teknoloji rekabetinin yoğunlaşması nedeniyle son birkaç yılda ABD yaptırımlarından büyük oranda etkilendi. Trump yönetimi, Huawei'yi 2019'da ulusal güvenlik gerekçesiyle bir ihracat kara listesine ekleyerek şirketin akıllı telefon pazarındaki hakimiyetini sarstı.

Nanjing Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Ren Zhengfei, yaptırımlar nedeniyle kendi kaynak planlama sistemi MetaERP'yi geliştirdiklerini belirtti. Huawei, kendi işletim sistemini, veri sistemini, derleyicisini ve programlama dilini kullanacak.

Huawei'den uygun fiyatlı yeni model geliyor! İşte çıkış tarihi

Konu hakkında açıklama yapan Zhengfei, "Yaklaşık üç yıldır mücadele ettiğimiz ABD ambargosu nedeniyle Huawei şirketi olarak 4.000'den fazla devre kartını yeniden tasarladık. Toplamda 13.000'den fazla bileşende değişiklik yaparak ABD yaptırımlarının üstesinden gelmek için çaba sarf ettik." ifadelerine yer verdi.

Zhengfei, gençken batı teknolojisinin savunucusu olduğunu, şu anda bile "Batı karşıtı" olmadığını sözlerine ekledi. ar-ge çalışmaları hakkında açıklama yapan Zhengfei, Huawei'nin 2022'de araştırma ve geliştirmeye 23.8 milyar dolar harcadığını söyledi.

ChatGPT hakkında da açıklama yapan Zhengfei, "Microsoft, OpenAI ile birlikte yapay zeka alanında fırsat oluşturdu. OpenAI, yapay zeka alanında tek baskın oyuncu değil. Yapay zeka endüstrisi, yüksek performanslı makinelere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Huawei ürünleri için daha fazla talep oluşturmasını bekliyoruz." dedi.