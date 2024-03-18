Katlanabilir akıllı telefon pazarı yıllardır büyümeye devam ediyor. Pazarın lideri açık ara farkla Samsung olsa da, Huawei'nin beklenmedik başarılara imza attığı belirtildi. Hatta şirketin, bu yıl içerisinde Samsung'u geçebileceği söyleniyor.

Huawei, 2024'te katlanabilir akıllı telefon lideri olabilir

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, katlanabilir telefon pazarı 2023'ün son çeyreğinde önemli bir büyüme kaydetti. Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artarak 4,2 milyon adede ulaştı.

Bu rakam aynı zamanda şimdiye kadarki en büyük dördüncü çeyrek olduğunu gösterdi. Ancak pazar lideri olan Samsung'un, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 satışları beklentinin altında kaldı. Bu performansa rağmen, Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, son çeyrekte en çok satan katlanabilir modeller olmaya devam etti.

13231322

Dönem boyunca toplam 23 farklı katlanabilir model sevk edildi. Samsung ilk 10'da dört modele sahipken, Honor ve OPPO ise iki cihaza sahipti. Huawei ve Xiaomi ise birer modelle listeyi tamamladı.

Çeyreğin en çok dikkat çeken markaları arasında ise Huawei ve Honor yer aldı. Mate X5, Galaxy Z Flip 5'ten sonra en çok satan ikinci telefon oldu. Honor Magic Vs2 ise Galaxy Z Fold 5 ile birlikte ilk beşte yer aldı.

DSCC, Huawei'nin önümüzdeki çeyrekte ilk kez Samsung'u geçerek en büyük katlanabilir telefon markası olmasını bekliyor. Mate X5 ve Huawei Pocket 2'nin beklenmedik satışları, Çinli devin yükselen pazar payını gözler önüne serdi.