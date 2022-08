House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi

House of the Dragon 2. sezon onayını almayı başardı. İşte bir haftada 20 milyondan fazla izlenen dizi için merak edilenler.

İlk sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanan House of the Dragon, rekor kıran prömiyeriyle dikkat çekiyor. Game of Thrones ve Westeros hayranlarının yeni gözdesi House of the Dragon için ikinci sezon onayı verildi. İşte House of the Dragon 2. sezon hakkında bilinen ilk detaylar.

House of the Dragon 2. sezon konusu ve çıkış tarihi

Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon, 2. sezon onayı aldı. Yapımcı Hbo, yayınlandığı hafta itibarıyla rekor kıran dizinin ikinci sezon detaylarını ele aldı. 10 milyon izlemeyle tüm zamanların en büyük prömiyerini yapan dizi için bu karar şaşırtıcı görünmüyor.

21 Ağustos'ta HBO ve HBO Max'te prömiyer yapan House of the Dragon, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini anlatıyor. Targaryen hanedanı, Westeros'taki gücünün zirvesinde ve hiç kimse hanedanlığa meydan okumaya cesaret edemiyor. Bu ise Targaryenlar için en büyük tehdidin aile içinden çıkacağını gösteriyor.

HBO Max verilerine göre, House of the Dragon sadece beş günde 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Dizide Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno gibi hem yeni hem de Game of Thrones'tan tanıdığımız isimler boy gösteriyor.

House of the Dragon ikinci sezon konusu ve yayın tarihi şimdilik belirsiz. Ancak ilk bölümün 21 Ağustos'ta yayınlandığını ve sezon finali bölümünün ise 23 Ekim'de paylaşılacağını belirtelim. HBO, ikinci sezonda kaç bölüm olacağını açıklamadı, ancak ilk sezon gibi 10 bölüm olması bekleniyor.

Diziyle ilgili olarak konuşan HBO Başkan Yardımcısı Francesca Orsi, "Tüm House of the Dragon ekibinin 1. sezonda başardıklarından gurur duyuyoruz. House Targaryen'in destansı destanını 2. sezonla hayata geçirmeye devam etmek için heyecanlıyız" dedi.

