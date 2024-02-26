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Honor, Magic 6 Pro ile gözle araç kontrolü özelliğini tanıttı

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Honor, Magic 6 Pro cihazıyla gözle araç kontrolü yapabilen özelliği duyurdu. Telefon, selfie kameralarını ve yapay zekayı kullanarak göz hareketlerini takip ediyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, Honor'un yeni teknolojilerini sergileme çabasının bir parçası.

Şirketin Magic 6 Pro cihazı, Pazar günü İspanya'nın Barselona şehrindeki Mobile Dünya Kongresi'nde uluslararası olarak tanıtıldı. Basın konferansının bir parçası olarak, Honor, akıllı telefonundaki gözle araç kontrolü teknolojisini tanıttı.

Honor, gözle araç kontrolü yapabilen özelliği duyurdu

Telefon, selfie kameralarını ve yapay zekayı ekranınızda gözlerinizin nereye baktığını takip etmek için kullanıyor. Bir demo, bir aracı kontrol etmek için bir uygulamayı içeriyordu.

Uygulamada dört komut yer alıyor: motoru çalıştır, motoru durdur, geri ve ileri. Özellikle, Honor, bir kişinin bir komutu dik dik bakarak aracın ileri gitmesi gibi işlevi gerçekleştirebileceğini gösteren bir video yayınladı.

Yapay zekalı amiral gemisi! Honor Magic 6 Pro tanıtıldı

Teknoloji henüz test aşamasında

Bu özelliğin bir araç üreticisiyle gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair bir bilgi verilmedi, ancak Honor, akıllı telefon üreticilerinin birbirlerini yapay zeka özellikleriyle geride bırakmaya çalıştığı bir dönemde, cihazlarındaki yeni teknolojileri sergilemeye çalışıyor.

Huawei, Honor'u 2020'de ABD yaptırımlarından zarar görmesini önlemek için bir alıcı konsorsiyumuna satmak zorunda kaldı. O zamandan beri, Honor, premium segmentte büyümeye çalışmak için katlanabilir telefonlar da dahil olmak üzere cihazlar piyasaya sürdü.

Honor şu anda Çin'de dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi, ancak küresel ölçekte hala küçük. Göz takibi gibi gelecek odaklı özelliklerin, akıllı telefon cazibesini artırmasına yardımcı olacağını umuyor olacak. Honor, bu özelliğin henüz test aşamasında olduğunu belirtti ve teknoloji hakkında çok az detay verdi.

Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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