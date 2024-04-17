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Honda, yeni Ye serisi ile gündemde

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Son dönemin konuşulan markalarından Honda, yeni nesil Ye serisi modelleriyle gündem oldu. 25 Nisan'da yapılacak olan Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan araçların, Çin pazarı için özel olarak geliştirildiği ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacağı konuşuluyor. Ye P7 ve Ye S7 olarak adlandırılan yeni nesil elektrik SUV modellerinin, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere 2 farklı versiyonu bulunuyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Son dönemin konuşulan markalarından Honda, bu kez de yeni nesil Ye serisi modelleriyle gündem oldu. 25 Nisan'da yapılacak olan Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan araçların, Çin pazarı için özel olarak geliştirildiği ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacağı konuşuluyor. Ye P7 ve Ye S7 olarak adlandırılan yeni nesil elektrik SUV modellerinin, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere 2 farklı versiyonu bulunuyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Honda, yeni Ye serisi ile gündemde

Daha önce basınla resmi fotoğrafları da paylaşılan Ye P7 ve Ye S7 modellerinin, birbirine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Birbirlerinden ön tasarımları ile ayrılan araçlar, farklı ön farlara ve tampon dizaynına sahip. Elektrikli Honda modelleri için yeni geliştirilmiş bir platform üzerine kurulduğu söylenen SUV'ların, Çin'de şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.

Ye serisinin diğer bir üyesi olan GT ise sportif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça alçak bir burun, yayvan çamurluklar ve performansı artıran büyük jantlar ile birlikte gelen otomobilin, özellikle gençlere hitap edeceği öngörülüyor. Ayrıca GT modelinde ön yolcu için de özel bir multimedya olacağı söylenmekte. 2025 yılında resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen Ye serisinin, gerçekten beğenilip beğenilmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honda yeni nesil elektrik araçları ile Çin pazarında iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Honda marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Pekin Honda Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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