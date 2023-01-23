Hogwarts Legacy gümbür gümbür: İşte en çok satan oyunlar

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Listeye Hogwarts Legacydamga vurdu.

Steam, en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son zamanlarda Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. Bu noktada önümüzdeki ay çıkış yapması beklenen ve geçen sene 10 bin TL'lik ön sipariş fiyatıyla bir anda gündeme oturan Hogwarts Legacy ön plana çıktı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Hogwarts Legacy adım adım zirveye

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2'nin 28 Ekim'de çıkış yapmasıyla ikinci sıraya gerileyen ve kısa bir süre içinde zirveyi yeniden ele geçiren el konsolu geçen hafta da en üst sırada karşımıza çıktı.

Listenin ikinci sırasında 10 Şubat'ta çıkış yapması planlanan Hogwarts Legacy yer alırken, üçüncü sırada 2020 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Cyberpunk 2077 karşımıza çıktı. Listenin dördüncüsü ise Red Dead Redemption 2 oldu.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi:

Hogwarts Legacy

Steam Deck

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: Modern Warfare 2

ELDEN RING

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Persona 3 Portable

Red Dead Redemption 2

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

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