Hitman'in yapımcısı Türkiye'de: İşte iş ilanları!

Efsaneler arasına girmiş Hitman serisinin geliştiricisi Io Interactive, İstanbul ofisini açtı. Firma İstanbul ofisini, Orta Doğu ve Asya bölgelerinin merkez üssü haline getirmeyi planlıyor. Şu an Project 007 adlı James Bond oyunu üzerinde çalışan firma, İstanbul ofisindeki boş pozisyonlar için de iş ilanlarını yayınladılar. İşte IO Interactive İstanbul ofisi ve iş ilanları hakkındaki detaylar…

İstanbul'da yepyeni bir oyun stüdyosu!

1998 yılında kurulan IO Interactive 2000 yılında Hitman'i piyasaya sürdü. Daha sonraysa bir oyun olarak ortaya çıkan Hitman serisi; William C. Dietz tarafından yazılan bir romana ve Xavier Gens tarafından yönetilerek, Timothy Olyphant'ın Ajan 47 karakterini canlandırdığ 2007 yapımı bir filme sahiptir.

Danimarka merkezli şirket son yaptığı Twitter paylaşımındaysa İstanbul'a bir selam çaktı. Yayınladıkları tweette şöyle yazıyordu:

"Devam eden büyümemizin bir parçası olarak İstanbul'da yeni bir stüdyonun açılışını duyurmaktan heyecan duyuyoruz."

1.099 TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz!

Ayrıca bu tweet ile birlikte web sitelerindeki "Selam İstanbul!" yazılı Galata Kulesi/Karaköy fotoğrafını da yayınladılar.

Twitter paylaşımlarına ek olarak bir geliştirici şu sözleri paylaştı:

"Gelişen teknoloji ile, tutkulu, gelişime odaklanmış ve teknik açıdan yaratıcı yeteneklerle dolu bir bölge olarak İstanbul'u belirledik. İstanbul ayrıca tarihi açıdan zengin bir şehir olup güçlü kültürel varlığı, tarihi mimarisi, şaşırtıcı Boğaziçi manzaraları ve canlı kültürüyle birlikte gelmektedir. Bu unsurlar, IO Interactive'nin tüm platformlarda etkileyici oyunlar yapma ve AAA geliştirmenin Türkiye'deki ayak seslerini kurma çabalarında İstanbul'da bir stüdyo açmanın güçlü bir adım olduğunu göstermektedir."

IO Interactive İstanbul iş ilanları!

Oyun sektöründe çalışmak isteyenler için IO Interactive İstanbul ofisi iş ilanlarını listeledik:

Kıdemli oyun geliştiricisi – Project 007

Kıdemli oyun ses programlamacısı – Backbone

Kıdemli animasyon tasarımcısı – Project 007

Kıdemli oyun tasarımcısı – Project 007

Kıdemli render programlamacısı – Backbone

C++ programlamacıları – Tüm projeler için

Kullanıcı arayüzü tasarımcısı – Project Fantasy

Yapay zeka programlamacısı – Project 007

Karakter tasarımcısı – Project 007

Muhasebeci – Tüm projeler için

Ofis yöneticisi – Tüm projeler için

Teknik kişi ve operasyon müdürü – Tüm projeler için

Kıdemli Ses Tasarımcısı – Project 007

Oynanış programlamacısı – Tüm projeler için

Animasyon programlamacısı – Tüm projeler için

Toplamda liste dışı kalanlar ile birlikte 25 adet pozisyon için ilan açıldı. İlan detaylarını IO Interactive İstanbul web sayfası üzerinden görebilirsiniz. Başvurular içinse şirkete sosyal medya ve LinkedIn hesabını takip etmelisiniz.

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