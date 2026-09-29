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Kocaeli Derince'deki ortaokulda tavan sıvaları düştü, 3 öğrenci yaralandı

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Kocaeli Derince'deki ortaokulda tavan sıvaları düştü, 3 öğrenci yaralandı
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Kocaeli Derince'deki Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda ders sırasında tavan sıvaları düştü, 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikeleri yok, inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ortaokulda ders işlendiği esnada sınıfın tavan sıvalarının düşmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hikmet Ulubağ Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfın tavanındaki sıvalar düştü. Olayda sınıftaki 3 öğrenci yaralandı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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