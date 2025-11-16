Haberler

Hitit Üniversitesi'nden Yerli Aşınma Test Cihazı Geliştirildi

Güncelleme:
Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen aşınma test cihazı, birçok üniversite ve özel firma tarafından kullanılmakta. Yerlileştirme amacıyla kurulan şirket, ithalatı azaltarak daha uygun maliyetli çözümler sunuyor.

Hitit Üniversitesinden akademisyenlerce TEKNOKENT'te geliştirilen aşınma test cihazı, yaklaşık 30 kuruluşta kullanılıyor.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Bünyamin Çiçek ve Doç. Dr. Tuna Aydoğmuş, Türkiye'de üniversitelerde ve endüstri alanında kullanılan, genellikle yurt dışından ithal edilen ürünleri yerlileştirmek amacıyla 2020'de Çorum TEKNOKENT bünyesinde şirket kurdu.

Bugüne kadar AR-GE ve ÜR-GE süreçleriyle 20'den fazla makine ile parçasını yerlileştiren iki akademisyen, birkaç farklı makine projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Akademisyenlerin geliştirdiği "aşınma test cihazı" ise hem üniversitelerden hem de özel firmalardan talep görüyor.

Doç. Dr. Bünyamin Çiçek, AA muhabirine, cihaz sayesinde birçok ürünün kullanılmadan test edilebildiğini söyledi.

Çiçek, "Yeni üretilen bir metalik alaşımın, plastik reçetenin veya kompozit malzemenin ne kadar dayanımlı olduğunu, aşınma karşısında nasıl sonuç vereceğini, aşınırken nasıl sürtünme katsayısı rejimi gösterdiğini ortaya çıkarmak için geliştirilmiş bir makine. Tasarımı ve yazılımı bize ait. Bilgisayar ara yüzü sayesinde sürtüne katsayısı verisi verebiliyor." dedi.

Cihazın kullanım alanının oldukça yaygın olduğunu vurgulayan Çiçek, "Savunma sanayine dönük bir zırhta kullanılacak çeliğin sertliğini veya aşınma miktarını kontrol edebilirsiniz. veya vücuda takılacak biyomalzemenin vücut yapay sıvısı içinde vereceği tepkimeyi önceden görebilirsiniz. Bu şekilde üretilen her malzemenin endüstriyel ortama kazandırmadan simule edilebileceği bir makine geliştirdik. Endüstriye yerlileştirilmiş bir makine sunmuş olduk." diye konuştu.

Makinenin daha önce ithal edildiğine dikkati çeken Çiçek, "Aşınma testi anlamında birçok cihaz kullanılıyor ama yerlileştirdiğimiz bu makinenin Avrupa'daki fiyatının neredeyse dörtte birine maliyet ortaya çıkardık." ifadesini kullandı.

TEKNOKENT'te başka makineler de ürettiklerini dile getiren Çiçek, "Ürettiğimiz makineler birçok üniversitede, özel kurumların laboratuvarlarında kullanılıyor. Çıkan ürünler sanayide yer buldu. Uluslararası birçok yayın ve makalede firma ve makine olarak yer aldık. Ortaya çıkan sonuçlar literatürle tutarlı." bilgisini paylaştı.

Çiçek, Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunu, bu alana yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.

"Firmayı kurmaktaki amacımız yerli ve milli makineler üretmek"

Doç. Dr. Tuna Aydoğmuş ise genellikle üniversitelere hitap eden deneysel amaçlı makineler geliştirdiklerini, özel sektöre yönelik çalışmalar da yaptıklarını anlattı.

Tasarım ve yazılımlarının kendilerine ait olmasından dolayı üniversite ya da endüstrinin özel taleplerini yerine getirebildiklerini belirten Aydoğmuş, "Endüstriye kazandırdığımız 3-4 büyük makinemiz var. Onun dışında kalıp tasarımları, makine parçaları ve deneysel setleri toplarsak, yaklaşık 30 firmaya 20'den fazla çeşit makine tedarik ettik." dedi.

İthal ürünlerin yerlileştirilmesini önemsediklerinin altını çizen Aydoğmuş, "Firmayı kurmaktaki amacımız yerli ve milli makineler üretmek. Bunu yapmaktaki en önemli düşüncemiz, bütçenin dışarıya aktarılmasını engellemek. Daha ucuza mal ettiğimiz makinelerle daha fazla deneysel set üreterek daha fazla öğrenci ve sektöre hitap etmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Teknoloji
