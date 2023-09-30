HES kodu hayatımıza yeniden giriyor mu? Hayat Eve Sığar uygulaması aylar sonra güncellendi

Pandemi döneminde HES Kodu için kullanılan "Hayat Eve Sığar" uygulamasını Sağlık Bakanlığı aylar sonra ilk kez güncelledi. Eris varyantına ilişkin tartışmaların arttığı dönemde uygulamanın uzun süre sonra güncellenmesi "HES Kodu geri mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Eris varyantı için, "Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiç bir durum yok." demişti.

Eris varyantının arttığı dönemde Hayat Eve Sığıyor uygulamasının güncellenmesi "Hes Kodu geri mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

ERİS VARYANTINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Covid-19 pandemisi sırasında Kontrollü Sosyal Hayat politikası altında, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen bir kod olan HES Kodu, bireylerin Covid-19 hastalığı açısından risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmalarına imkan tanımıştı. Eris varyantı vakalarının görüldüğü günlerde Sağlık Bakanlığı dikkat çeken bir adım attı.

HAYAT EVE SIĞAR AYLAR SONRA GÜNCELLENDİ

Bakanlık aylar sonra, HES Kodu'nun alındığı Hayat Eve Sığar uygulamasını güncelledi. Uzun süre sonra yapılan güncelleme "Eris varyantı nedeniyle HES Kodu geri mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

BAKAN KOCA: ENDİŞE EDECEK HİÇBİR DURUM YOK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüsü çok iyi tanıdıklarını, endişelenecek bir durum olmadığını belirtmişti. Bakan Koca şunları söylemişti: "Covid-19 ortaya çıktığında birçok bilinmezliği içeriyordu. Hem virüs hem de hastalıklar açısından bu süreçte mücadele etmek için erken dönemde aşının geliştirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede inaktif olarak bilinen güvenilir kadim tekniklerle üretilen aşıyı yani Turkovac'ı geliştirmiştik. Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Virüsü tanıyoruz. Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Bu mutasyonlarda bugüne kadar hiçbir zaman virüsün ilk çıktığı dönemdeki hasta yapıcı etkisi yani virulansında artış olmadı. Olan mutasyonlar hasta yapma gücü daha zayıf olan mutasyonlar, bunu da dediğim gibi yakından takip ediyoruz. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok."

HAYAT EVE SIĞAR NEDİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, COVID-19 pandemisi sırasında halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilen bir mobil uygulamadır. Bu uygulama, kullanıcıların güncel COVID-19 istatistiklerini, riskli bölgeleri, hastane ve eczane bilgilerini, COVID-19 test sonuçlarını ve daha fazlasını öğrenmelerini sağlar. Ayrıca, kullanıcılar aile üyelerini ekleyebilir ve onların sağlık durumlarını takip edebilirler.