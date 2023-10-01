Bu içeriğimizde en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ile ilgili ilginç bilgileri sizleri için derledik.

Her gün birkaç defa girdiğiniz Instagram ile ilgili ilk defa duyacağınız ilginç bilgiler!

2010 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yerini alan Instagram'ı her gün en az birkaç defa ziyaret ediyoruz. Mark Zuckerberg'ün CEO'su olduğu Meta'nın çatısı altındaki platform; komik videolardan spor ile ilgili içeriklere, oyunlardan gündem haberlerine kadar pek çok alandan dijital içeriği barındırıyor. Bu da kitlesinin git gide büyümesine yol açıyor.

Kullanıcı sayısı ve genel istatistikleri ile rakip platformlara üstünlük kurarak önemli başarılara imza atmış olan Instagram, çeşitli ilginç bilgileri de barındırıyor. Bu içeriğimizde, Instagram ile ilgili ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Instagram ile ilgili ilginç bilgiler

İşte okuduktan sonra bir aydınlanma yaşayacağınız ve platforma olan ilginizi artıracak Instagram ile ilgili ilginç bilgiler…

Instagram'da en çok kullanılan etiketler

Etiketler, kullanıcıların paylaşımlarının ne ile ilgili olduğunu belirtmek için yardımcı oluyor. Tabii etiketler kişiye özel olmadığı ve herkes tarafından kullanılabileceği için aralarından bazıları oldukça popüler hale gelebiliyor.

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Aktarılan bilgilere göre Instagram'da en çok kullanılan etiketler #love, #instagood, #me, #cute ve #follow'dur. İngilizce dilinin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu düşünürsek, İngilizce olan ve günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bu kelimelerin popüler olmasına şaşırmamak gerekiyor.

Instagram'ı en çok kullanan 5. ülke, Türkiye

Dünya genelinde popüler olan Instagram'ın en çok hangi ülkelerde kullanıldığını hiç merak ettiniz mi? Raporlar, bu soru için bir cevap veriyor. Buna göre Instagram'ı en çok kullanan ülkeler sıralamasının birinci sırasında Hindistan bulunuyorken, ikinci sırada ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor.

Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla Brezilya ve Endonezya bulunuyorken, hemen ardından onları Türkiye takip ediyor. Verilere göre ülkemizde 48.65 milyon Instagram kullanıcısı var. Bu sayı, birinci sıradaki Hindistan'da 229.55 milyon seviyesinde.

SıraÜlkeInstagram Kullanıcısı Sayısı 1Hindistan229.55 milyon2Amerika Birleşik Devletleri (ABD)143.35 milyon3Brezilya113.5 milyon4Endonezya89.15 milyon5Türkiye48.65 milyon6Japonya45.7 milyon7Meksika36.7 milyon8Birleşik Krallık28.75 milyon9Almanya27.45 milyon10İtalya26.2 milyon

Instagram'da en çok kullanılan emoji

Instagram, hiç şüphesiz emojilerin de havada uçuştuğu bir platform. Daha çok özel mesajlarda tercih ettiğimiz emojiler, bazen uzun uzun metinlerin yerini alabiliyor. Bu da haliyle kullanıcıya zaman kazandırmış oluyor.

Yüzlerce emoji kullanabileceğiniz Instagram'da en çok kullanılan emoji ise kalp. Özel mesajlarda gelen bir mesajın görüldüğünü belirtmek için de kullanılan bu emoji, pek çok amaç için tercih ediliyor. Bu da onu en popüler yapıyor. Bu da Instagram ile ilgili ilginç bir bilgi.

Instagram ve siber zorbalık

Siber zorbalık, günümüz dijital dünyasının en önemli sorunlarından birisi. Oyunlarda, mesajlaşma uygulamalarında ve en çok da sosyal medya platformlarında yaygın olan siber zorbalık, ne yazık ki Instagram'da da yok değil.

Verilere göre Instagram, 2017 yılında siber zorbalığa en çok maruz kalınan sosyal medya platformu oldu. Bu noktada şirket, kullanıcıların gizliliği ve güvenliği için her geçen gün yeni kurallar getiriyor veya düzenlemeler yapıyor.

İlk 24 saatte 5 milyon video

Instagram, 2010 yılında kullanıma sunulduğunda platformda yalnızca fotoğraf paylaşılabiliyordu. 2013 yılına geldiğimizde ise uygulamaya nihayet video paylaşma özelliği geldi. Bu da haliyle etkilişimi önemli bir seviyede artırdı.

Verilere göre Instagram'da video paylaşma özelliği kullanıma açıldıktan sonra ilk 24 saat içerisinde 5 milyon video yüklendi. Tabii bu sayı günümüze göre biraz düşük kalabilir. Zira bu noktada o zamanki kullanıcı sayısını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu da Instagram ile ilgili ilginç bilgilerden birisiydi.

Instagram'da en çok paylaşılan yemek

Hayatınızdan hemen her köşeyi paylaşabileceğiniz Instagram'da yemek de paylaşabilirsiniz. Öyle ki sadece bu amaçla yani sadece yemekler için kurulmuş sayfalar bile var. Bu noktada akıllara en çok paylaşılan yemeğin ne olduğu sorusu geliyor.

Instagram'da kullanıcılar tarafından en çok paylaşılan yemek, Japonya'ya ait olan Sushi. Listenin ikinci sırasında biftek yer alıyorken, üçüncü sırada ise kökeni Avrupa ülkesi İtalya'ya dayanan Pizza bulunuyor.

Facebook'a satıldığında 30 milyon kullanıcısı vardı

Instagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Önemli bir yükseliş gösteren sosyal medya platformu, o zamanki adı Facebook olan Meta'nın da dikkatini çekti. Akabinde Instagram, 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook'a satıldı.

Instagram'ın o zamanlarda 30 milyon civarında bir kullanıcı sayısına sahip olduğu biliniyor. Bu sayı, günümüzde ise 1 milyarı çoktan aştı. Sosyal medya platformunun sadece Türkiye'de bile 30 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram ile ilgili ilginç bilgiler arasından en dikkatinizi çeken hangisi oldu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.