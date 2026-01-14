Haberler

Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor

Yükselen maliyetler ve kronikleşen personel sıkıntısı, yüzyıllardır süren hamam geleneğini köklü bir değişimin eşiğine getirdi. İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, su ücretleri ve eleman bulma sorununa dikkat çekerek, gelecekte hamamlarda tellakların yerini robotların alabileceğini söyledi.

Artan maliyetler, yükselen su ücretleri ve giderek derinleşen personel krizi, asırlık hamam kültürünü yeni bir dönüşümün eşiğine getirdi. İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, hamam sektörünün geleceğine dair yaptığı açıklamalarda, tellakların yerini robotların alabileceğini söyledi. Karaca'nın bu çıkışı, geleneksel hamam anlayışının teknolojiyle nasıl evrileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

ASIRLIK KÜLTÜR, YENİ SORUNLAR

Osmanlı'dan günümüze uzanan ve "Türk Hamamı" kimliğiyle dünyaya yayılan hamam kültürü; gelin hamamı, lohusa hamamı ve asker uğurlaması gibi ritüellerle yalnızca temizlik değil, sosyal hayatın da önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Ancak sektör, günümüzde ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Son Mühür'e konuşan İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, hem ekonomik baskılara hem de iş gücü sıkıntısına dikkat çekti.

"SU YOKLUĞU DEĞİL, SU ÜCRETİ SORUN"

İzmir'de su krizinin abartıldığı görüşünü dile getiren Karaca, asıl sorunun yüksek su fiyatları olduğunu vurguladı. Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranlarının arttığını hatırlatan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda İzmir'de büyük bir su sıkıntısı yok. Yağan yağmurlarla barajlar dolmaya başladı. Su olmazsa temizlik olmaz, hamam olmaz. Ancak esas problem suyun pahalı olması. Biz suyu kilo ile alıp kilosuz veriyoruz."

Karaca, su fiyatlarında tonaj esaslı indirim uygulanması gerektiğini savunarak, bu durumun hem esnafı rahatlatacağını hem de su tasarrufunu teşvik edeceğini belirtti.

PERSONEL KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Sektörün en büyük sorunlarından birinin eleman bulmak olduğunu dile getiren Karaca, geçmişle bugünü kıyaslayarak çarpıcı bir tablo çizdi: "Eskiden bir hamamda 10 kişi çalışırdı, şimdi bir elemanı bile zor buluyoruz. Hamam kültürü devam ediyor, insanlar hâlâ hamama gelmek istiyor ama çalışacak insan yok."

"ELEMAN BULAMAZSAK ROBOT BULURUZ"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde Karaca, teknolojik çözümlerin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Gelecekte hamamlarda robot tellakların görev alabileceğini belirten Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Eleman bulamazsak robot buluruz. Onlar da var. İzmir'e geldiğini de görürüz. Büyük firmalar büyük ihtimalle robot getirir. Eleman bulamazsa ne yapacak? İnsanları artık robotlar yıkayacak."

