Hala izlemediniz mi? Netflix'te haftanın Top10 dizileri!
Teknoloji Haberleri
Netflix geçtiğimiz günlerde 12- 18 Aralık arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizileri ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
The Crown tekrar yükselişte! En çok izlenen Netflix dizileri
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 12-18 Aralık arası en çok izlenenleri paylaştı.
Netflix'in reklamlı üyeliğini bekleyenleri üzecek gelişme Siz En çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)1Wednesday: Season 14173 milyon 960 bin2Harry & Meghan: Limited Series297 milyon 710 bin3The Recruit: Season 1152 milyon 300 bin4Too Hot to Handle: Season 4237 milyon 830 bin5Sonic Prime: Season 1127 milyon 720 bin6Firefly Lane: Season 2326 milyon 570 bin71899: Season 1517 milyon 850 bin8The Crown: Season 5613 milyon 200 bin9Don't Pick Up the Phone: Season 1110 milyon 780 bin10Firefly Lane: Season 1210 milyon 660 bin
The Crown Aralık Teknoloji Haberler
Netflix'in reklamlı üyeliğini bekleyenleri üzecek gelişme
Siz En çok izlenen Netflix dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!