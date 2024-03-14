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Hacettepe Üniversitesi HUPROG Yarışmasının 8. Sezonu Başlıyor

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Hacettepe Üniversitesi, algoritmik programlama alanında Türkiye'nin en önemli yarışmalarından biri olan HUPROG'un (Hacettepe Üniversitesi Programlama Yarışması) sekizincisini düzenliyor. Yarışmanın ön elemesi 16 Mart'ta başlayacak ve 12 saat sürecek. En yüksek puanı alan ilk 20 takım final etabına katılmaya hak kazanacak. Final etabı 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve toplam 16 saat sürecek. Yarışmanın ödül havuzu oldukça büyük, birinci takım 30.000 TL, ikinci takım 20.000 TL, üçüncü takım 15.000 TL, dördüncü takım 10.000 TL, beşinci takım 5.000 TL ve altıncı takım ise 3.000 TL değerinde Levis çeki kazanacak.

Hacettepe Üniversitesi, algoritmik programlama alanında Türkiye'nin en önemli yarışmalarından biri olan HUPROG'un ( Hacettepe Üniversitesi Programlama Yarışması) sekizincisini düzenliyor. Competitive programming kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla hayata geçirilen bu etkinlik, ön elemesi 16 Mart'ta online olarak başlayacak ve 12 saat sürecek.

En yüksek puanı alan ilk 20 takım, 23-24 Mart tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yer alan Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek final etabına katılmaya hak kazanacak.

Final etabı, iki gün boyunca toplam 16 saat sürecek ve yarışmacılar Türkiye'nin dört bir yanından gelen en iyi programlama becerilerini sergileyecekler. Katılımcılar, sadece Türkiye'deki üniversitelerde öğrenci olma şartını taşıyor olmalı. Finale katılmaya hak kazanan ekiplere bilgilendirme e-postası gönderilecek.

Yarışmanın ödül havuzu dikkat çekici büyüklükte. Birinci takım 30.000 TL, ikinci takım 20.000 TL, üçüncü takım 15.000 TL, dördüncü takım 10.000 TL, beşinci takım 5.000 TL ve altıncı takım ise 3.000 TL değerinde Levis çeki kazanacak.

Katılımcılar için son başvuru tarihi 16 Mart 2024, saat 18.00 olarak belirlendi. Yarışma hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler buraya ve başvuruda bulunmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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