Gürgençler'den Efsane Günler Kampanyası!

Apple'ın Türkiye'deki güvenilir yetkili satıcısı Gürgençler, yeni mağazaları ve özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kasım ayında başlayan Efsane Günler kampanyası kapsamında birçok üründe indirim fırsatı sunuluyor.

Apple'ın Türkiye'deki güvenilir yetkili satıcılarından olan Gürgençler yeni mağazaları ve özel kampanyalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde farklı lokasyonlarda açtığı mağazalar ve düzenlediği kampanyalarla büyük ilgi gören Gürgençler, şimdi Kasım ayının indirim akımını sürdürüyor ve yeni "Efsane Günler" kampanyasıyla birçok üründe fırsat sunuyor.

Gürgençler Efsane Günler kampanyası başladı!

Efsane fiyatlarla tanışmak için, 20-26 Kasım tarihleri arasında Gürgençler mağazalarını veya gurgencler.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. İşte kampanya kapsamında indirime giren bazı ürünler…

iPhone

ÜRÜNLERESKİ FİYATYENİ FİYAT Apple iPhone 14 128 GB?43.999,00?39.899,00Apple iPhone 14 256 GB?47.999,00?42.899,00Apple iPhone 13 128GB?36.999,00?34.149,00Apple iPhone 12 128GB?29.999,00?27.099,00Apple iPhone 11 64GB?24.999,00?21.899,00Apple iPhone 11 128GB?26.999,00?23.499,00

Yeni Gürgençler mağazası açılıyor: İşte özel kampanyalar!

Apple Watch

ÜRÜNLERESKİ FİYATYENİ FİYAT Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49 mm?39.999,00?29.899,00Apple Watch Series 8 GPS + Cellular 41 mm?24.899,00?21.164,00Apple Watch Series 8 GPS + Cellular 45 mm?25.899,00?22.014,00Apple Watch SE GPS + Cellular 40 mm?15.999,00?14.399,00Apple Watch SE GPS + Cellular 44 mm?16.999,00?15.299,00

iPad

ÜRÜNLERESKİ FİYATYENİ FİYAT Apple iPad 9. Nesil 64 GB?11.999,00?10.999,00Apple iPad 9. Nesil 256 GB?17.084,00?15.549,00Apple iPad 9. Nesil 256 GB Wi-Fi + Cellular?21.152,00?19.249,00Apple iPad 10.9 inç (10. Nesil) Wi-Fi?16.270,00?14.799,00Apple iPad Pro 11 inç (4. Nesil) M2 512GB?39.050,00?35.999,00Apple iPad Pro 12.9 inç (6. Nesil) M2 128GB?40.677,00?37.049,00

Mac

ÜRÜNLERESKİ FİYATYENİ FİYAT Apple MacBook Air M1 Çip?32.033,00?25.989,00MacBook Air 13 inç Apple M2?40.168,00?33.699,00MacBook Pro 16 inç Apple M1 Max?94.999,00?80.999,00

AirPods

ÜRÜNLERESKİ FİYATYENİ FİYAT Apple AirPods 2.Nesil?4.372,00?3.299,00Apple AirPods 3.Nesil?6.101,00?5.499,00Apple AirPods Pro (2. Nesil)?7.829,00?6.899,00

Not: Tüm fiyatlar kampanya dönemine özeldir. Stoklarla sınırlıdır.