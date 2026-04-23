Günler süren işi 3 saatte bitiriyor, çiftçi ise hayretle izliyor

Güncelleme:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makine mühendisliği mezunu genç, fındık bahçelerindeki yabani ot mücadelesini kolaylaştırmak gayesiyle uzaktan kumandalı insansız ot biçme robotu ithal etti. Yaklaşık 450 bin TL maliyetle bölgeye getirilen teknoloji, normal şartlarda iki işçinin tam günde yaptığı işi 3 saatte tamamlayarak üreticiye zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Kaynarcalı genç Selim Köksal, fındık üreticilerinin en büyük problemlerinden biri olan ot biçme işlemine teknolojik çözüm getirdi. Geleneksel yöntemlerin yerine akıllı tarım teknolojilerini kullanmaya başlayan Köksal, ithal ettiği insansız ot biçme robotu ile zorlu arazi şartlarında yüksek verimlilik elde etti.

"Oyuncak robotla oynar gibi"

Makineyi ithal etme sürecini ve sağladığı kolaylıkları anlatan Selim Köksal, "Bu bölgede çok yoğun bir fındık yetiştiriciliği söz konusu. Her sene tırpan konusunda vatandaşlarımız zorluk çekmekte. İnternette araştırmalarım sonucunda bu makine ile karşılaştım. Dayım ve dedem çiftçiler, her sene tırpan konusunda zorluk çekiyoruz. Karar verdik, alalım dedik. Bahçelerimizde değerlendiririz, vatandaşlarımıza da hizmet sağlarız diye düşündük. Makineyi aldık, şu an denemelerini yapıyoruz. Makine gerçekten verimli, ağaçlara zarar vermiyor, girmesi çok zor olan bölgelere bile kolaylıkla girebiliyor. Şu an çalıştığımız tarla yaklaşık olarak 4 dönüm. Bu tarlada biz geçen senelerde 2 tırpancı olarak sabahtan akşama kadar çalışıyorduk. Bu işi bilenler tırpan yapmanın ne kadar zor olduğunu bilir; toz, toprak, kir, ter olan bir çalışma. Ancak bu makine ile oyuncak bir robot ile oynar gibi rahatlıkla hallediyoruz. 4 dönümlük tarlamızı yaklaşık 3 saatte bitirmek üzereyiz" dedi.

"Girilmeyecek yerlere bile giriyor"

Makinenin çalışma performansını yakından takip eden bahçe sahibi Serhat Sarı, "Ağaçlara zarar vermiyor, kenarından geçiyor. Çok mükemmel bir makine. Biz 3-4 kişi tırpanlarla burayı biçmeye uğraşıyorduk, bizi biraz zorluyordu. Bu makine kolaylıkmış gerçekten. Burada dikenli bir yer vardı, oraya bile girdi. Girilmeyecek yerlere de giriyor, dalları da parçalıyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor