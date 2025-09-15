Haberler

Öğrenciler TEKNOFEST İstanbul'a Katılıyor

Gümüşhane'de 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7.'nci sınıf öğrencileri, TEKNOFEST İstanbul finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Öğrenciler Emine Ceyda Pehlivan ve Selim Hamza Bayır, danışmanları Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Levent Pehlivan ile geliştirdikleri robot, ileri-geri ve sağa-sola hareket edebiliyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen robot, 360 derece dönebiliyor ve vinciyle topları kavrayarak kutularına yerleştiriyor.

Pehlivan ve Bayır, ortaokul kategorisinde katılacakları TEKNOFEST İstanbul finalinde derece elde etmeyi hedefliyor.

Pehlivan, AA muhabirine, finallere kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tekerlek için 4 tane motor bulunuyor. Kumanda için alıcı verici kullandık ki bağlansın. Kepçe tarafı için de servo motorlar kullandık. Robotumuzu ayrı kılan şeylerden bir tanesi tekerlerde tank palet sistemi bulunuyor. Tekerleklerin ikisi öne doğru giderken, ikisi arkaya doğru gidiyor. Bu da yön değiştirmesini sağlıyor. Hepsi için aynı. Geri giderken bütün tekerlekler geri, ileri giderken de tüm tekerlekler ileri. Sağa dönerken sağdaki tekerlekler gidiyor, soldaki tekerlekler geri dönüyor. Aynı şey sol tarafta da geçerli. Bu da bize bir avantaj sağlıyor."

Bayır ise okullarını temsil ederek başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, "Robotu hocamızla birlikte biz tasarladık. Robotumuzun ileri, geri, sağa ve sola ilerleme fonksiyonları var. Robotumuzun vinciyle beraber topları kavrayarak kutularına dağıtıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Teknoloji
