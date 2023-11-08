GTA 6 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Rockstar Games'in satış rekorları kıran GTA serisinin son oyunu için geri sayım başladı. GTA 6 için bugüne dek sayısız rapor ortaya atıldı ve açık olmak gerekirse oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerinin sayısı bir hayli fazla. Ancak görünüşe göre bu soru işaretleri çok yakında ortadan kalkacak. Zira sektörün güvenilir isimlerinden Jason Schreier merakla beklenen oyunun çıkış tarihini paylaştı.

GTA 6 ne zaman tanıtılacak? GTA 6 tanıtım tarihi

Bilindiği üzere son dönemde ortaya çıkan sızıntılar ve hatta Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'su olan Strauss Zelnick'e ait olduğu söylenen bir ses kaydı da GTA 6'nın Ekim 2023'te yani geçen ay tanıtılacağı şeklinde bilgiler veriyordu. Ancak bu gerçekleşmedi ve yapımla ilgili herhangi bir resmi bilgi veya duyuru almadık.

Sektörün güvenilir isimlerinden ve özellikle Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış sürecinde paylaştığı doğru bilgilerle dikkatleri üzerine çeken Jason Schreier, GTA 6'nın bu hafta içinde tanıtılacağını söyledi.

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Jason Schreier, oyunun çıkış tarihine ek olarak isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı şirket yetkililerinin Rockstar'ın 25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla önümüzdeki ay yani aralıkta GTA 6 için bir fragman yayınlayacağını söylediğini iddia etti.

Yukarıdaki detayları göz önüne aldığımızda GTA 6 için bekleyiş artık sona erecek gibi görünüyor. Jason Schreier gibi güvenilir bir isim tarafından ortaya atılan bu iddianın gerçek olup olmadığını da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

Bunlara ek olarak GTA 6'nın geçen yıl sızdırılan bazı oyun içi görsellerine ve videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen test görselleri pic.twitter.com/EWuuzgjS5K — M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

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