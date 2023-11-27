GTA 6 Ön Sipariş Tarihi Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Rockstar Games, sevilen GTA serisini devam ettiriyor. Şirket, önümüzdeki haftalarda yeni GTA 6'yı tanıtacak. Merakla beklenen bu yapım için şimdiye kadar pek çok bilgi internete sızdırıldı. Bu bilgiler heyecanı giderek artırıyorken son olarak GTA 6 ön sipariş tarihi de ortaya çıktı.

GTA 6 ön sipariş tarihi ne zaman?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6, serideki önceki oyunlara göre çok daha geniş bir haritayla ve daha fazla aksiyonla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu bağlamda oyun dünyası, bu yeni oyunu heyecan içerisinde bekliyor.

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesapları üzerinden GTA 6'nın aralık ayının başlarında tanıtılacağını açıkladı. Bu açıklama oyun dünyasına bomba gibi düşmüşken, gözler ön sipariş tarihi için yapılacak duyuruya çevrildi. Şirketten şimdiye kadar bu konuyla ilgili bir bilgi gelmedi. Fakat kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir detay, GTA 6 ön sipariş tarihini gözler önüne serdi.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, teknoloji ürünleri satıcısı Argos'a resmi sosyal medya hesabı üzerinden GTA 6 ile ilgili bir soru sordu. "Allan" adlı bir destek temsilcisi ise Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için GTA 6 ön sipariş tarihinin 12 Aralık 2023 olduğunu söyledi. Üstelik bu tarihin distribütörler tarafından onaylandığını ifade etti.

Sosyal medyada dolaşan bu yazışma, birçok oyuncu arasında heyecan ve şüpheyi beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar bu tarihe inanmayıp sohbetin yalan olduğunu söylüyorken, kimileri de yüksek bir ihtimalle doğru olduğunu öne sürüyor. Durum şu an için belirsiz ve Rockstar Games gibi bir kaynaktan resmi bir açıklama beklemek dışında elimizden bir şey gelmiyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'yı satın alacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.