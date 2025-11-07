Haberler

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar, beklenen özellikleri neler?

Güncelleme:
Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlardan biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6), uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Serinin yeni oyunu hakkında söylentiler ve sızıntılar devam ederken, heyecan yavaş yavaş somut detaylarla şekilleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar, beklenen özellikleri neler?

GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Rockstar Games'in geliştirdiği bu yapım, serinin önceki oyunlarından çok daha geniş bir açık dünyaya sahip olacak şekilde tanıtıldı ve sadece bir oyun değil, yeni nesil oyun deneyiminin de öncüsü olması bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihini resmen açıkladı. Önceki tahminlerin aksine oyun, 2025 yerine 26 Mayıs 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Ertelemenin nedeni olarak oyunun kalitesinin artırılması ve yeni nesil donanımların tam potansiyelinin kullanılabilmesi gösteriliyor. Biraz daha beklemek gerekecek, ancak ortaya çıkacak deneyimin oldukça tatmin edici olması bekleniyor.

VICE CITY GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Vice City geri dönüyor; ancak bu kez klasik 1980'ler estetiği yerine modern grafik motoru, gelişmiş yapay zekâ ve dinamik şehir yaşamıyla karşımıza çıkacak. Harita yalnızca şehirle sınırlı kalmayacak, çevresindeki kırsal ve banliyö alanlarını da kapsayacak. Ayrıca sızan bilgilere göre oyunda iki ana karakter olacak ve hikâyeleri, suç dünyasının yanı sıra kişisel yaşamlarını da detaylı şekilde ele alacak.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

Oyun, ilk etapta yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında oynanabilecek. Bu durum, oyunun teknik açıdan yüksek sistem gereksinimlerine sahip olduğunu gösteriyor. PC sürümü ise muhtemelen birkaç ay gecikmeli olarak yayınlanacak; Rockstar'ın daha önceki oyun stratejileri göz önüne alındığında bu sürpriz sayılmaz.

GTA 6 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi fiyat açıklaması henüz yapılmadı. Ancak sektör analizleri, standart sürümün yaklaşık 70 dolar, Deluxe veya Ultimate sürümlerin ise 100 dolara kadar olabileceğini öngörüyor. Fiyatların ülkelere ve platformlara göre değişebileceği de belirtiliyor.

Sahra Arslan
