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GTA 6 İkinci Fragmanı Eylül Ayında Mı Geliyor?

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GTA 6 hayranları, oyun afişindeki kurşun deliklerini inceleyerek ikinci fragmanın eylül ayında geleceğine dair ipuçları bulduklarını iddia ediyor.

Oyun dünyası son zamanlarda GTA 6 ile kasıp kavruluyor. Şimdiye kadar yalnızca bir fragman yayınlanmış olsa da büyük ses getirdiğini söylemek mümkün. Tek fragmanla 150 milyondan fazla izlenme elde eden GTA 6 hayranları, oyun afişindeki kurşun deliklerini inceleyerek ipuçları buluyor. İşte detaylar!

Bir reddit kullanıcısına göre fragman eylül ayında gelecek!

Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu olan GTA 6'yı duyurmak için geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanını paylaştı. Fragman internet üzerinde büyük bir ilgi gördü. Öyle ki oyun henüz piyasaya sürülmemiş olsa da rekor kırmayı başardı.

Oyunun çıkışına daha iki yıla yakın bir zaman olsa da GTA hayranları fragmanı ve afişi detaylı bir şekilde inceliyor. Bu şekilde de oyuna dair ipuçları ve göndermeler bulmayı hedefliyorlar. Bu detaylı inceleme sonrasında ise şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

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Bir reddit kullanıcısı, yaptığı paylaşımda oyunun ikinci fragmanının eylül ayında geleceğini iddia etti. Söz konusu iddianın temeli ise oldukça şaşırtıcı. Kullanıcı, afiş görselindeki otomobilin yan tarafında bulunan kurşun deliklerini temel aldı.

Kullaınıcı, bu kurşun deliklerini görme engelliler için geliştirilmiş olan Braille Alfabesi ile eşleştirdi. Bu eşleştirme sonucunda ise yeni fragmanın eylül ayında geleceğini belirtti. Görsele dikkatli bakıldığında kırmızı kare içindeki deliğin 1 veya A olabileceğini görüyoruz.

Turkuaz karede ise 9 veya I harfi, siyah karede de "daha" anlamına gelen more sözcüğü veya M harfi görülüyor. Kısacası farklı kombinasyonlar yer alıyor. Reddit kullanıcısı da bu durumun fragmanın eylül ayında geleceğine dair bir ipucu olarak yorumluyor.

Peki, siz GTA 6 kurşun delikleri ipucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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