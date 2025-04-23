GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim hatlarında yoğunluk yaşandı. Bazı GSM operatörleri geçici süre hizmet dışı kaldı. Depremin paniğiyle yakınlarına ulaşmak isteyenler, "Milletten binlerce lira fatura alıyorsunuz ama en ihtiyaç duyulan zamanda yine yoksunuz. Her doğal afette aynı durumu yaşıyoruz." şeklinde tepki gösterdi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde, 15.12'de 4.9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken halk sokaklara çıktı. Uzakta olan sevdiklerini aramak isteyen vatandaşlar iletişim hatlarında yoğunluk yarattı.
GSM OPERATÖRLERİ YİNE SINIFTA KALDI
Vatandaşlar bazı GSM operatörlerinin geçici süreyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini belirtti.