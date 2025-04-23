GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde, 15.12'de 4.9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken halk sokaklara çıktı. Uzakta olan sevdiklerini aramak isteyen vatandaşlar iletişim hatlarında yoğunluk yarattı.

GSM OPERATÖRLERİ YİNE SINIFTA KALDI

Vatandaşlar bazı GSM operatörlerinin geçici süreyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini belirtti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI