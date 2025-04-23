İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim hatlarında yoğunluk yaşandı. Bazı GSM operatörleri geçici süre hizmet dışı kaldı. Depremin paniğiyle yakınlarına ulaşmak isteyenler, "Milletten binlerce lira fatura alıyorsunuz ama en ihtiyaç duyulan zamanda yine yoksunuz. Her doğal afette aynı durumu yaşıyoruz." şeklinde tepki gösterdi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde, 15.12'de 4.9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken halk sokaklara çıktı. Uzakta olan sevdiklerini aramak isteyen vatandaşlar iletişim hatlarında yoğunluk yarattı.

GSM OPERATÖRLERİ YİNE SINIFTA KALDI

Vatandaşlar bazı GSM operatörlerinin geçici süreyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini belirtti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title