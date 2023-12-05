Grand Theft Auto 6 Tanıtım Videosu Sızdı

Grand Theft Auto serisinin uzun zamandır beklenen yeni oyununun tanıtım videosu, dün gece düşük kaliteli haliyle internete sızdı. Oyunun geliştiricisi Rockstar videoyu bugünün ilk saatlerinde, planlanandan 15 saat erken yayımladı. Videoda, GTA 6’nın Miami’den ilham alınmış Vice City’de geçeceği ve seride ilk defa oynanan karakterin kadın olacağı görülüyor. Oyunun 2025’ten önce yayımlanması planlanmıyor.

Grand Theft Auto serisinin uzun zamandır beklenen yeni oyununun tanıtım videosu, dün gece düşük kaliteli haliyle internete sızdı.

Bunun üzerine oyunun geliştiricisi Rockstar videoyu bugünün ilk saatlerinde, planlanandan 15 saat erken yayımladı.

90 saniyelik videoda, GTA 6’nın Miami’den ilham alınmış Vice City’de geçeceği ve seride ilk defa oynanan karakterin kadın olacağı görülüyor.

Öte yandan bekleyiş bitmiş değil. Oyunun 2025’ten önce yayımlanması planlanmıyor.

GTA serisinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013’te yayımlanmış ve Minecraft’ın arkasında, tarihin en çok satan ikinci oyunu olmuştu.

Aradan geçen 10 yılda GTA 6 hakkında çok sayıda söylenti çıkmıştı.

Sadece oyunun tanıtım videosunun yayımlanacağı haberi bile dünya çapında sansasyon yaratmıştı.

Videoda yarışan arabalar, teknelerde partiler ve bir havuzdan timsah çeken bir adam görülüyor.

Arka planda ise Tom Petty’nin Love is a Long Road şarkısı çalıyor.

Video, oyunseverlere pek çok bilgi sunarken hâlâ yanıt bekleyen sorular da var.

Bunların başında da oyunun hangi konsollarda oynanabileceği geliyor.

Videoda buna dair bir bilgi olmasa da oyunun dağıtımcısı Take-Two Interactive daha önce, GTA 6’nın PlayStation 5 ve Xbox Series S/X’te oynanabileceğini söylemişti.

Diğer konsollar ve bilgisayarlar hakkında bir bilgi ise henüz yok.

GTA 4 ve GTA 5 önce konsollar için, birkaç ay sonra da bilgisayarlar için piyasaya sürülmüştü.

Oyundaki kadın karakter Lucia’yı kimin seslendirdiği de merak konusu.

Oyun medyası şirketi Network N’in yöneticisi James Binns, iki oyunun arasında 10 yıldan fazla zaman olmasında GTA 5’in başarısının da etkisi olduğunu söylüyor:

“GTA 5 dünyadaki en büyük oyunlardan biri ve günümüzde de GTA Online üzerinde oyuncular çeteler kurup banka soymaya devam ediyor.

“Yıllar geçmesine rağmen her hafta PlayStation, Xbox ve bilgisayarlarda en çok oynanan oyunlar listelerinin üst sıralarında.

“Yeni oyun için bir milyar dolardan fazla para harcadılar. Devasa bir şey olacak. En büyük bütçeye sahip oyun olarak tarihe geçecek.”

Oyunun tanıtım videosunun, piyasaya çıkacağı tarihten neredeyse iki yıl önce yayımlanmasının nedeniyse, GTA’nın ilk oyununun 25. yılını kutlamaktı.

1997’de İskoçya’nın Dundee kentinde DMA Design tarafından geliştirilen GTA, o günden bu yana tartışmalı bir oyun oldu.

İngiltere’deki Lordlar Kamarası’nda oyunun şiddet içeriğiyle ilgili sorular soruldu.

Öte yandan Rockstar, Netflix’le de bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında GTA 3, Vice City ve San Andreas 14 Aralık’tan itibaren Netflix abonelerinin mobil cihazlarında oynanabilecek.