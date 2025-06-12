Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
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Sosyal medya yayınlarında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınan 10 fenomenin kimliği belli oldu. Kendine müzisyen olarak tanınan Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya ve Duru Batır isimleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'twitch, youtube, instagram ve tiktok' yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.

19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurtdışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN FENOMENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni oldukları belirtilen Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler varKemal Can Parlak

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler varFerit Karakaya

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler varDuru Batır

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kumar gercekten kotu birsey. Destekleyen, oynatan, canak tutan herkesi cezalandirmali...

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Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

Hiç birini tanımıyorum, ben mi cahilim yoksa tanımak zorunda mıyım bilmiyorum

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