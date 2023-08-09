Gotrax Escooter Modelleri Türkiye'de Satışa Çıktı

Gotrax markasının G3, G Pro ve G Max Ultra elektrikli scooter modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Performansıyla öne çıkan bu modeller, uygun fiyatları ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de son yıllarda özellikle Martı ve BinBin benzeri uygulamaların da sayısının artmasıyla neredeyse tüm illerde elektrikli scooter kullanım sayısı tavan yaptı. Tabii birçok kişi kiralama yöntemi yerine kendi araçlarını almayı ve istedikleri zaman binmeyi tercih ediyor. Bugün itibariyle bu kişilere yönelik ürünleriyle yeni bir marka Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte Gotrax escooter modelleri…

Gotrax escooter modelleri!

Performansıyla öne çıkan çevre dostu ulaşımı destekleyen Gotrax markasının G3, G Pro ve G Max Ultra elektrikli scooter modelleri Türkiye'de satışa çıktı. Evofone güvencesi ile satışa sunulan escooterlardan Gotrax G3 13.999 TL, G Max Ultra 16.999 TL ve G Pro modeli ise 19.999 TL fiyat etiketine sahip.

2017'den beri ulaşım olanaklarını zorlayan eğlenceli, uygun fiyatlı ve çevre dostu elektrikli binilebilir araçlar tasarlayan Teksas merkezli Amerikan firması Gotrax'ın yeni scooter modelleri Evofone güvencesi ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

Markanın farklı kullanıcılar için ihtiyaçlarına yönelik satışa sunduğu bu yeni modelleri; uygun fiyatı, sürüş rahatlığı ve performansı ile yolculuğunuzu eğlenceli bir hale getiriyor. 300 Watt motor gücü ve 120 kg taşıma kapasitesi ile rahat bir sürüş deneyimi sunan Gotrax modellerinin motor gücü yokuşlarda ise 600 Watt'lık tepe noktasına çıkarak sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.

İhtiyaca yönelik üç farklı model

Gotrax G3, G Max Ultra ve G pro modelleri üzerinde yer alan dijital gösterge sayesinde sürüş hızı, katedilen mesafe, kalan pil süresi ve daha fazlası ile kullanıcıların sürüş sırasında ihtiyacı olan tüm bilgileri sunuyor. Tek dokunuşla katlayabileceğiniz ve dilediğiniz gibi taşıyabileceğiniz Gotrax modelleri yasalara uygun şekilde 25 km/s maksimum hıza sahip.

5 saat şarj süresine sahip olan Gotrax G3 ve G Pro modelleri tek şarj ile 30 KM ortalama mesafe sunuyor. Yine aynı şarj süresine sahip olan G Max Ultra modeli ise tek şarj ile 35 km'lik bir mesafe kat etmenize olanak sağlıyor. Gotrax G3 ve G Max Ultra arka tekerdeki motor desteği sayesinde daha kısa sürede maksimum hıza ulaşıyor ve yokuş çıkma kabiliyetini artırıyor.

Arka tarafında yer alan çift teker desteği sayesinde toplamda 3 tekere sahip olan G Pro modeli ise amortisörlü yapısı ile kullanıcılara daha iyi yol tutuşu ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Hava dolu lastiklere sahip olan Gotrax modelleri özel teker yapısı sayesinde en zorlu zeminlerde bile rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Evofone güvencesi ile satışa sunulan Gotrax G3 modeli 13.999 TL, G Max Ultra modeli 16.999 TL ve G Pro modeli ise 19.999 TL fiyat etiketine sahip. Gotrax Elektrikli Scooter modelleri hakkında daha detaylı bilgilere Evofone internet sitesinden ulaşabilirsiniz.