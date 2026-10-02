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Görgün, World Drone Cup'ta genç mühendis adaylarının geleceği yazdığını söyledi

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Görgün, World Drone Cup'ta genç mühendis adaylarının geleceği yazdığını söyledi
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, genç mühendis adaylarının Türkiye’nin teknoloji yolculuğunu bugünden yazdığını söyledi. Görgün, STM’nin World Drone Cup etkinliğinde FPV gözlüğüyle uçuşu deneyimlediğini, ROBOLİG’de gençlerin robotlarını incelediğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Robotlarıyla, dronlarıyla geleceğe uzanan genç mühendis adaylarımız, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun yarınlarını bugünden yazıyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robotlarıyla, dronlarıyla geleceğe uzanan genç mühendis adaylarımız, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun yarınlarını bugünden yazıyor. STM'nin düzenlediği World Drone Cup'ta FPV gözlüğünü takıp pilotun gözünden uçuşu deneyimledik. ROBOLİG'de ise gençlerimizin kendi tasarladıkları robotları yakından inceledik, geliştirme hikayelerini dinledik. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak gençlerimizin yanındayız. Savunma sanayiimizin en büyük gücü, onların aklı ve yüreğidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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