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Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Axion adlı ARM tabanlı işlemcisini duyurdu

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Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı ilk işlemcisi olan Axion'u duyurdu. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde güç sağlayan Arm işlemcilerine Google'ın bir yanıtı niteliğinde. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.

Google'ın ilk ARM tabanlı işlemcisi: Axion

Google Cloud Next 2024 etkinliği kapsamında tanıtılan Axion, Google'ın veri merkezleri için özel olarak oluşturduğu ilk Arm tabanlı işlemci oldu.

Arm'ın Neoverse V2 işlemcisini kullanarak tasarlanan bu işlemci, Google'ın bulut hizmetlerinde kullanılan mevcut sistemlere göre %30 daha iyi performans sağlıyor. Ayrıca en son x86 tabanlı sanal makinelerden %50 daha iyi performans sergiliyor ve aynı zamanda %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda BigTable ve Google Earth Engine gibi hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanılması planlanıyor.

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Axion'un piyasaya sürülmesi, Google'ı Amazon gibi Arm tabanlı işlemcilerle veri merkezlerinde lider konumda olan bir rakip haline getirebilir. Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan Graviton işlemcileri, 2018'de piyasaya sürüldü ve sonraki iki yıl içinde yeni sürümleriyle güncellendi.

NVIDIA gibi diğer işlemci üreticileri de veri merkezleri için Arm tabanlı işlemciler geliştirdiler. Rekabetin arttığı ve endüstrinin dönüştüğü şu dönemde Google'ın bu adımının ne kadar önemli olduğunu siz düşünün.

Google, Axion'un yanı sıra Pixel telefonları için geliştirdiği Tensor işlemcileriyle de dikkat çekiyor. Bu işlemciler, Google'ın kendi tüketici ürünlerinde kullanmak üzere geliştirdiği ilk Arm tabanlı işlemciler. Hatta Google, veri merkezleri için Tensor Processing Unit (TPU) gibi özel işlemciler de geliştirdi ve bu işlemcileri 2015 yılından itibaren içeride kullanıyor.

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Google'ın Arm tabanlı işlemcileri tercih etmesinin nedenlerinden biri, bunların genellikle daha düşük maliyetli ve enerji verimli olmaları. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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