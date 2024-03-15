Google Pixel Fold 2 Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Google, katlanabilir telefon pazarında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ross Young'un sızdırdığı bilgilere göre cihazın özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Google Pixel Fold 2, 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekranıyla gelecek. Ayrıca Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Cihazın ekran üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülecek.
Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden Google, çok yakında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Son gelen raporlar Google Pixel Fold 2 teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi!
Google Pixel Fold 2 özellikleri ve çıkış tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ross Young, yaklaşan Google Pixel Fold 2 modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefonda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran mevcut olacak. Böylelikle akıllı telefonla ilgili son dönemde ortaya atılan 6,4 inçlik dış ekran söylentileri de geçerliliğini yitirmiş oldu.
Katlanabilir telefonda Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Henüz bu yongayla ilgili resmi bilgiler olmasa da Geekbench veri tabanı burada bizlere önemli ayrıntıları sağlıyor. Buna göre yeni işlemci; 4 adet 1.95 GHz verimlilik çekirdeği ve 4 adet 2.6 GHz performans çekirdeklerine ek olarak Mali G715 grafik birimine ev sahipliği yapacak.
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İşlemcinin Geekbench skoru tek çekirdekte 1.082 ve çok çekirdekte ise 3 bin 121. Bunun yanı sıra kaynağa göre cihazın ekranının üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında ise piyasaya sürülecek.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Pixel Fold'un özellikleri şöyle;
ÖzellikDetayEkran (Dış)5.8 inç FHD+ OLED, 120HzEkran (İç)7.6 inç OLED, 120Hz, 6: 5 en boy oranıİşlemciGoogle Tensor G2RAM12GB LPDDR5Depolama256GB / 512GB UFS 3.1Arka Kamera48MP ana + 10.8MP ultra geniş + 10.8MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, 20x süper çözünürlük yakınlaştırma)Ön KameraDış: 9.5MP, İç: 8MPVideo Kaydı4K 60 FPS (tüm kameralar)Pil4821 mAhAğırlık283 gramBoyutlar (Açık)139.7 x 158.7 x 5.8 mmBağlantılarUSB Type-C, çift SIM, Wi-Fi 6E, 5GYazılımAndroid 13GüncellemelerEn az 5 yılRenklerPorselen, ObsidyenFiyat1799$