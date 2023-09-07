Google Pixel 8 Pro'nun Detaylı Tasarımı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektöründeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Google, 4 Ekim'de düzenlenecek Made by Google lansmanında Pixel 8 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok rapor ve sızıntı ortaya çıktı, bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair çok fazla soru işareti yok. Son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin detaylı tasarımı belli oldu.

Google Pixel 8 Pro nasıl görünecek? İşte tasarımı

Google yakın zamanda Pixel 8 Pro'nun resmi 3D görsellerini yeni başlatılan Pixel Simulator web sitesine ekledi. Bu, akıllı telefonun detaylı tasarımı gözler önüne sererken, bugüne dek ortaya çıkan raporların bir kısmını da doğruluyor.

Pixel Simulator sayfasına bakacak olursak, akıllı telefonun mavi, gri ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Daha önce sızdırılan görsellerde görüldüğü gibi Pixel 8 Pro, ortasında delik bulunan düz bir ekranla gelecek ve arka panelinde üçlü kamera ünitesi, LED flaş, mikrofon ve bir vücut sıcaklığı sensörünü barındıran yükseltilmiş bir kamera adasına sahip olacak.

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Google Pixel 8 Pro'nun beklenen teknik özelliklerine bakacak olursak, 1344 x 2992 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED LTPO panelle geleceğini söylemek mümkün. Android 14 ile gelecek akıllı telefon 27W kablolu ve 23W kablosuz şarj desteğine sahip 4.950 mAh pil kullanacak. Cihazda Tensor G3 yongası mevcut olacak ve 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama sunacak. Fiyatların ise 128 GB'lık model için 1235 Euro, 256 GB'lık model için 1304 Euro ve 512 GB'lık model için 1461 Euro olarak belirlendiği söyleniyor.

Bunun dışında Google'ın USB-C'ye yıllar sonra geçiş yapması nedeniyle iPhone 15 ile dalga geçtiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 serisi başarılı olacak mı, yoksa bir hayal kırıklığı mı olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!