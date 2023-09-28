Google, Made By Google etkinliğinde yeni Pixel cihazlarını tanıtacak

Google, 4 ekimde düzenleyeceği Made By Google etkinliğinde Pixel Watch 2, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıtacak. Etkinlik tüm dünyaya canlı yayınlanacak ve yeni cihazlarla birlikte yazılım destekleri de sunulacak.

Google, 4 ekimde 3 yeni cihazlarını tanıtacağı Made By Google etkinliği düzenliyor. Arama devi etkinliği tüm dünya için canlı yayınlayacak. Google bu lansmanda resmi olarak Pixel Watch 2, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıtacak. Google, yeni nesil Pixel telefonları çıkmadan önce Samsung ve Apple ile rekabet edeceğini duyurmuştu. Bu sayede beklentileri de yükseltti. Ayrıca yeni cihazlara ek olarak yeni ve yazılım destekleri bu lansmanla birlikte geliyor. İşte detaylar…

Made By Google etkinliği ile yeni Pixel cihazları tanıtılacak!

Google, Pixel Fold, Pixel 7a ve Pixel Tablet ile birlikte yazılımın ötesine geçti. Şirket,4 ekimde tüm dünyanın izyeyebileceği Made By Google etkinliğini düzenleyecek. Google, bu etkinlikte Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıtacak. Google, piyasanın en iyi telefonlarıyla rekabetin sinyallerini çok önceden verdi.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun rakipleri iPhone 15 ve Samsung Galaxy S23 olacak. Google bu yarışta ürettiği telefonların yapay zeka destekli bilgi işlem ve akıllı yazılımlarına güveniyor. Ayrıca mevcut kameralarda ve yapay zeka destekli özelliklerde iyileştirmeler yaptığını duyurdu.

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Made By Google etkinliğinde tanıtılması kesinleşen cihazlardan biri de Pixel Watch 2. Google yeni saati hakkında çok fazla ipucu vermedi. Ancak sızan bilgiler arasında Pixel Watch 2'nin bir önceki modele çok benzer bir tasarıma sahip olacağı bilgisi var. Google'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre Pixel Watch 2'den en iyi şekilde yararlanmak için Pixel telefonlarla eşleşmesi gerekecek. Google akıllı saati için de Pixel telefonlarında olduğu gibi Tensor çipi kullandı.

Şirket bu lansmanda yalnızca yeni ürünlerini tanıtmayacak. Halihazırda piyasada olan ürünleri için de iyileştirmeler yapacak. Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun performans ölçümleri, kamera özelliklerini geliştirmek için tam olarak neler yenilikler getirdiğini henüz bilmiyoruz. Bunun için Made By Google etkinliğini bekliyoruz. Ne yazık ki yeni Pixel'ler için fiyat artışı söylentileri var. Google'ın öncekilere göre daha pahalı bir telefon setinin yüksek fiyatını ne kadar hak ettiğini göstermek için hangi özellikleri getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.