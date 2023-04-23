Google ilk çıktığında nasıldı? İşte arama motoru efsanesinin başlangıcı!

Dünya'da en çok kullanılan arama motorlarından olan İlk Google'ın nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Google nasıl kuruldu? İşte detaylar...

Dünya da en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google'ın hikayesi 1996 yılında başladı. Aradan geçen süreçse aslında 27 senelik kısa sayılabilecek bir süre. Google şayet bir insan olsaydı bugün muhtemelen üniversite eğitimini bitirmiş ve aktif olarak 3-4 senedir çalışan biri olacaktı. Peki Google nasıl kuruldu? Google kurulduğunda ilk hali nasıldı? Sizler için Google'ın hikayesini derledik. İşte detaylar…

Google nasıl kuruldu?

Google hikayesi aslında 1996 yılının Ocak ayında Stanford Üniversitesi'nde doktora eğitimlerini alan Larry Page ve Sergey Brin'in bir araştırma projesiyle başladı. Araştırma konularıysa geleneksel arama motorlarındaki sayfaları sıralama mantığıydı. Yani arama motorlarının kendi içlerinde SEO optimizasyonlarını nasıl yaptıklarını çözümlüyorlardı.

Geleneksel SEO optimizasyonunda şunu fark ettiler: Arama motorları sitelerin çektiği ilgiye göre değil aratılan kelimenin o sitede kaç kez geçtiğine göre sıralanıyordu. Yani siz "iPhone fiyatları" şeklinde bir arama yaptığınızda sizin için en düzenli ve en okunaklı siteden ziyade içerisinde "iPhone fiyatları" arama ifadesinin en çok geçtiği siteleri sıralıyordu. Kim daha fazla yazarsa onun sitesi öne çıkıyordu kısacası.

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Bu optimizasyon mantığını beğenmeyen Larry ve Sergey sitelerin optimizasyonlarına yöneldiler. Kendi yaptıkları arama motorunda kelime sayısından ziyade anahtar kelimenin sitenin neresinde geçtiğine yöneldiler. Ardından sitelerin çektiği ilgiyi görmek için kullanıcıların o sayfada geçirdikleri süreyi ölçmeye başladılar.

Yani siz bir internet sitesi açtınız. Kullanıcılar sitenize giriş yaptılar fakat sitenizin reklam ve içerik düzeni çok karışık olduğu için kullanıcılar siteden hemen çıkış yaptı. İşte Larry ve Sergey bu süreyi ölçerek sitelerin düzenini ve ilgi çekme seviyelerini ölçtüler. Ardından kendi arama motorlarını yaratmış oldular.

Google artık kurulmuştu. Fakat arama motorunun ilk adı "BackRub" oldu. Bir süre bu ismi kullanan ekip ardından platformun adını matematikte on üzeri yüz sayısını ifade eden googol kelimesinden esinlenerek değiştirdi. Ufak bir imla değişikliği ile efsaneleşecek isim belli oldu ve Google ortaya çıktı

İlk etapta kendi alan adı yerine Standford Üniversitesi'nin alt alan adlarını kullanan Google daha sonrasında kendi ismini satın aldı ve şirketleşmeye başladı. Bu sürece gelene kadar 900 milyon tekil ziyaretçiye sahip olan Google, şirketleşme adımı sonrasında 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Tabi bu şirketleşme adımlarının hepsi Larry ve Sergey'in arkadaşları olan Susan'ın garajında yaşanıyor.

Bugün baktığımızdaysa Google; eklentiler, Google Chrome, Android vb. ürün gamlarında kendi ürünlerini kullanıcılara sunuyor. Peki "Google nasıl kuruldu?", "Google'ın kuruluş hikayesi" adlı yazımızı beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz!