Google, Epic Games'i satın almak istedi

Epic Games ile Google arasında devam eden davada dikkat çeken yeni belgeler ortaya çıktı. Buna göre Google'ın, bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia ve Android için Epic Games'i satın almak istediği belirtildi. Şirket, Fortnite'ı kendi platformlarına özel hale getirmek istiyordu.

Epic Games ile Google arasında devam eden davada dikkat çeken yeni belgeler ortaya çıktı. Buna göre Google'ın, bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia ve Android için Epic Games'i satın almak istediği belirtildi. Şirket, Fortnite'ı kendi platformlarına özel hale getirmek istiyordu.

Google, Android ve Stadia için Epic'i satın almak istedi

Google'ın 2018 yılında tasarladığı "Project Elektra" kod adlı stratejisi gün yüzüne çıktı. Şirketin, 2 milyar dolar karşılığında Epic Games'in yüzde 20'lik hissesini satın almak istediği belirtildi. Bu sayede Fortnite ve Unreal Engine geliştiricisinin ürünlerde söz sahibi olacaktı.

Google Başkanı Don Harrison tarafından paylaşılan bazı e-postalar, Epic Games'in tüm haklarını satın almak istediğini gösterir nitelikte. Fortnite odaklı bu hamle, oyunu hem Android hem de Stadia'ya özel hale getirmeyi amaçlıyordu.

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Günümüzde popülaritesini nispeten kaybetmiş olsa da, 2018 yılında Fortnite'ın rekorlar kırdığını hatırlatmak gerekiyor. PUBG ile battle royale dünyasında büyük ses getiren yapım, oyun dünyasında da kült bir yapım haline geldi. Google da Fortnite'ın başarısını Stadia'ya taşımak istiyordu.

Buna ek olarak Google'ın Epic Games'e kapalı kapılar ardından yaptığı bazı teklifler ortaya çıktı. Battle royale oyununu Google Play Store'a getirmesi için 150 milyon dolar teklif ettiği, ancak şirketin bunu reddettiği ifade edildi. Epic, 2020'de Fortnite'ı kendi platformu üzerinden Android'e yayınladı.

Dava kapsamında ortaya çıkan belgeler, Google'ın 2018 yılında Epic'e yönelik ilgisini ortaya koydu. İki şirket arasında resmi bir bağlantı bulunmuyor olsa da, Epic'in kendi oyun mağazasını geliştirmesine yol açmış gibi duruyor.

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