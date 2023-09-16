Google Chromebook'lar için güncelleme desteği 10 yıla çıktı

Google, Chromebook modelleri için güncelleme desteğini 10 yıla çıkardığını duyurdu. Bu hareket, Apple MacBook sahiplerini bile kıskandırdı. Chromebook'lar, rakip işletim sistemlerinden daha uzun süre güncelleme alacak.

Google son yıllarda uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar pazarını ele geçirmek için Chrome OS ve Chromebook'lara büyük yatırım yaptı. Yalanlanmış olsa bile, uzun süre boyunca Nvidia ekran kartlarına sahip modeller geliştirdiği söylendi. Ancak şirket, güvenlik ve yeni özellikler konusunda taviz vermeyecek.

Google Chromebook güncelleme desteği 10 yıla çıktı

Google, Chromebook modelleri için desteğini genişletiyor. Halihazırda 8 yıl boyunca güvenlik ve özellik güncellemesi sağlayan şirket, bu desteğin 10 yıl boyunca sunulacağını açıkladı. Şirketin bu hareketi, Apple MacBook sahiplerini bile kıskandırdı.

Google, Chromebook'ları rakip işletim sistemlerinden daha uzun süre güvende tutmayı amaçlıyor. Buna göre, 2021 veya sonrasında piyasaya sürülen tüm Chromebook'lar 10 yıl boyunca güncelleme alacak. Bu desteğe işletim sistemi ve güvenlik paketleri dahil olacak.

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2021'den önce piyasaya sürülen Chromebook sahipleri, desteği 10 yıla kadar uzatmak için cihazlarını isteğe bağlı olarak kaydettirme seçeneğine de sahip olacak. Şirketin son kararı, Chromebook'ların okul ve işletme gibi alanlarda daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak.

Güvenlik, Chrome OS için en önemli önceliklerin başında yer alıyor. Her ay güvenlik paketi yayınlayan Google, 10 yıllık destekle kişisel verileri ve sistemleri daha uzun süre güvende tutabilecek.

Ancak bu cihazların 10 yıl boyunca kullanılıp kullanılamayacağı soru işareti yaratıyor. Nispeten düşük teknik özelliklere sahip oldukları için, 10 yılda performans kayıpları yaşanacaktır.

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