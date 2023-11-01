Günümüzde bazı Android telefonlar artık Apple'ın sunduğu güncelleme sayısından bile fazla güncelleme almaya başladı. Ancak yine de Android telefonların güncelleme alma süreleri fazla değişkenlik gösteriyor. Birisi 7 yıl alırken (Google Pixel 8) diğeri sadece 2 yıl güncelleme alabiliyor. Bunun nedenini Google CEO'su Sundar Pichai açıkladı.

Günümüzde bazı Android telefonlar artık Apple'ın sunduğu güncelleme sayısından bile fazla güncelleme almaya başladı. Ancak yine de Android telefonların güncelleme alma süreleri fazla değişkenlik gösteriyor. Birisi 7 yıl alırken (Google Pixel 8) diğeri sadece 2 yıl güncelleme alabiliyor. Bunun nedenini Google CEO'su Sundar Pichai açıkladı.

Google, Android üreticilerini güncellemeye teşvik ediyor

Google CEO'su Sundar Pichai 30 Ekim tarihinde (yani dün) kürsüye çıktı. İfadesi sırasında Pichai, Google'ın nasıl çalıştığına dair perde arkasına daha iyi bir bakış sağlayan ve kullanıcıların Android telefonların güvenlik güncellemelerini görememesinden duyduğu hayal kırıklığını açıklamaya yardımcı olabilecek bir bilgi verdi.

Pichai'ye göre Google, üreticileri telefonlarını güncellemeye mali olarak teşvik ediyor. Telefonlarını en son güvenlik yamalarıyla güncel tutan şirketler, Google hizmetlerinden elde edilen gelir payının, bunu yapmayanlara göre daha yüksek olduğunu görüyor.

Başka bir deyişle, bir üreticinin cihazında Google ürünlerini kullanarak sizden kazandığı para miktarı, o cihazı güvenlik yamalarıyla ne sıklıkta güncel tuttuğuyla ilişkilidir. Bu, Google'ın, telefonları güncelleme konusunda daha iyi olmaları için üreticileri kasıtlı olarak güçlendirdiği anlamına geliyor ki bu, daha önce bilmediğimiz bir şeydi.

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Google'ın herhangi bir Android telefon için iki yıllık güncelleme zorunluluğu getirdiğini ve bundan daha uzun süreli desteği şiddetle teşvik ettiğini biliyorduk. Ancak mali teşviklerin söz konusu olduğunu bilmiyorduk.

Bu açıklama, Sony, Motorola, OnePlus ve bazı telefonlarına yalnızca minimum düzeyde güncelleme sağlayan diğerleri gibi şirketleri düşündüğümüzde kafamızı kaşımamıza neden oluyor. Ancak düşündüğümüz ve olayı irdelediğimiz zaman mantıklı bir sonuca ulaşıyoruz.

Eğer ki bu şirketler telefonları güncel tutmak için alacağı para yerine kullanıcılara yeni bir telefon aldırma vesilesiyle gelen parayı tercih ediyorsa -yani bu para daha çoksa- taşlar o zaman yerine oturuyor. Durum buysa, telefonu güncellememek kolay bir karardır.

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