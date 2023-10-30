Google, ANC kulaklıklarıyla kalp atış hızı monitörüne dönüştürdü

Google, sağlık algılama teknolojisinde bir çığır açarak aktif gürültü önleyici (ANC) kulaklıkları yalnızca bir yazılım güncellemesiyle kalp atış hızı monitörlerine dönüştürdü. Bu yenilik, karmaşık kan damarları ağı nedeniyle kulak kanalının sağlık izleme için en uygun yer olarak tanımlandığı odyopletismografiye (APG) dayanıyor.

Google, sağlık algılama teknolojisinde bir çığır açarak aktif gürültü önleyici (ANC) kulaklıkları yalnızca bir yazılım güncellemesiyle kalp atış hızı monitörlerine dönüştürdü. Bu yenilik, karmaşık kan damarları ağı nedeniyle kulak kanalının sağlık izleme için en uygun yer olarak tanımlandığı odyopletismografiye (APG) dayanıyor.

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Teknik, kulaklığın hoparlörlerinden düşük yoğunluklu bir ultrason sinyali yayılmasını içeriyor ve bu sinyal, yerleşik mikrofonlar tarafından alındığında, küçük kulak kanalı derisi yer değiştirmesi ve kalp atışı titreşimleriyle modüle edilen yankıları yakalıyor.

Google, bu geri bildirimi işleyerek hem kalp atış hızı hem de kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçümleri sağlayan bir model geliştirdi. Dikkat çekici bir şekilde, bu yöntem müzik çalarken ve kulaklık contaları mükemmel olmadığında bile etkili olmaya devam ediyor. Vücut hareketleri başlangıçta bir zorluk teşkil etse de, Google bunu kalibrasyon için çok tonlu bir yaklaşımla ele alarak yüksek kaliteli nabız dalga formu okumaları sağladı.

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APG, 153 katılımcının yer aldığı kapsamlı çalışmalarda, çeşitli aktivite senaryolarında kalp atış hızı için %3,21 ve HRV ölçümleri için %2,70'lik bir medyan hata ile dikkate değer bir doğruluk gösterdi. Özellikle bu yaklaşımın farklı cilt tonlarından veya optimum olmayan sızdırmazlık koşullarından etkilenmemesi, onu daha fazla karmaşıklık, ağırlık ve güç tüketimi ile birlikte gelen geleneksel fotopletismogram (PPG) ve elektrokardiyogram (EKG) sensörlerinden ayırıyor.

Google, APG'yi sağlık algılamasında oyunun kurallarını değiştirecek bir teknoloji olarak görüyor ve tüm gerçek kablosuz ANC kulaklıkların basit bir yazılım güncellemesiyle akıllı sağlık izleme cihazlarına dönüşmesini sağlıyor.

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Bu dönüştürücü teknoloji, arka plandaki müzikten etkilenmeyen ve tamamen duyulmayan bir algılama taşıyıcı sinyali de dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunuyor. Pixel Buds'a entegrasyonu henüz onaylanmamış olsa da, bu gelişme biyomedikal ve mobil araştırmalarda önemli bir adımı temsil ediyor ve uygun fiyatlı sağlık izleme için yeni olanaklar sunuyor.