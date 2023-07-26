Google'a ABD Mahkemesinden Patent İhlali Cezası

Google'ın televizyon ve akıllı telefonlar arasındaki bağlantısını sağlayan Chromecast ürünüyle ilgili patent ihlali nedeniyle ABD mahkemesi tarafından 339 milyon dolar ceza kesildi.

Google için tehlike çanları çalmaya başladı. Google'ın televizyon ve akıllı telefonlar arasındaki bağlantısını sağlayan Google Chromecast ürünüyle ilgili patent sıkıntıları ortaya çıktı. Mahkemeye göre Google patent ihlali yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar ve ABD mahkemesinin almış olduğu karar!

Google'a ABD mahkemesi tarafından 339 milyon dolar ceza kesildi!

Chromecast, Google'ın kullanıcıların deneyimlerinin artmasını sağlayan daha küçük donanım ürünlerinden biridir. İlk Chromecast, kullanışsız akıllı telefonlardaki içerikleri bulmayı ve ardından büyük ekran televizyonunuzda oynatmanızı kolaylaştırarak, özellikle ilk çıktığı dönemdeki stabil çalışmayan televizyon yazılımı hatalarını çözdü. Ancak ABD'deki bir mahkeme, Google'ın Chromecast ürünleriyle patentleri ihlal ettiğine ve bundan dolayı 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Bir Western District of Texas jürisi tarafından aktarılan bilgiye göre Google Touchstream Technologies adlı bir şirkete ait üç patenti ihlal etti. Şikayet, Chromecast Ultra, Chromecast with Google TV ve Chromecast ile entegre diğer ürünler dahil olmak üzere birkaç Chromecast ürününü hedef gösteriyor. Bahsi geçen patentlerin ilk başvuruları ise 2011 yılının Nisan ayına ait. Yani 12 yıl öncesi.

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Ayrıca şikayet dosyasında Touchstream'in Aralık 2011'de Google ile bir araya geldiğini, ancak teknoloji devinin Şubat 2012'de onunla ortaklık yapmakla ilgilenmediğini iddia ediyor. Referans olarak, birinci nesil Google Chromecast'in 2013'te piyasaya sürüldüğünü de belirtelim.

Google'sa tüm bu patent şikayetlerine karşı herhangi bir ihlal yapmadıklarını ve kendi ürünleri olan Chromecast'in tamamen Google'a özgü olduğunu belirtti. ABD mahkeme jürisi ise Touchstream'in iddialarını doğru kabul etti ve şirketin patent ihlalleri nedeniyle 338,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Ürün Türkiye'de pek yaygın olmadığı için kullanıcılar arasında fazla bilinmiyor. Bu sebeple Türk kullanıcıları etkileyecek bir durum söz konusu değil. Fakat görüşleriniz bizim için önemli! Sizce Google Chromecast tamamen özgün bir ürün mü? Yorumlar kısmında cevaplarınızı bize göndermeyi unutmayın…