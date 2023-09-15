Goodyear, NASA ile iş birliği yaparak teknolojik gelişmeleri hayata geçiriyor

Goodyear müşteri ihtiyaçlarını izleyerek, bu ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olacak teknolojik gelişmeleri hayata geçirmeyi devam ediyor. Lastiklerin mobilite alanındaki önemi ve Goodyear'ın NASA ile gerçekleştirdiği iş birlikleri hakkında bilgi veren haber.

Goodyear müşteri ihtiyaçlarını izleyerek, bu ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olacak teknolojik gelişmeleri hayata geçirmeyi devam ediyor.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, araçların daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir olduğu bir mobilite geleceğine doğru ilerlediğimiz bugünlerde, lastikler bu hedeflere ulaşmada kritik bir rol üstleniyor.

125 yıl önce başladığı bu yolculukta birçok iş birliği gerçekleştiren Goodyear'ın bu süreçteki ortaklarından biri de NASA oldu.

Firmanın gerçekleştirdiği yenilikler, son 125 yıldır lastik performansını yeniden tanımladı ve mobilite alanındaki gelişmeleri yönlendirdi. Goodyear, 1898'deki kuruluşundan bu yana teknolojik yeniliklerin ön sıralarında yer aldı ve mobilitenin geleceğini şekillendirmek için sektörün öncüleriyle iş birliği yaptı.

Bu ortaklarda biri 1969 yılında NASA oldu. Görev Uzay Yarışıydı. Goodyear, Apollo 11 uzay aracı için gerekli ürünleri tedarik ederek Ay'a ilk insanlı görevin gerçekleştirilmesine destek oldu. Ayrıca, Goodyear tarafından üretilen frenler füzelerin fırlatma rampasında yerlerine oturmasına yardımcı oldu ve kapsülün Dünya'ya geri döndüğünde Goodyear tarafından üretilen yüzdürme torbaları sayesinde dik şekilde kalması sağlandı. Goodyear'ın uzay macerası daha sonraki yıllarda da devam etti.

1971'deki Apollo 14 görevi için Goodyear ve NASA ay lastiği projesini başlattı ve ayda lastik izi bırakan ilk araç olarak tarihe geçen iki adet pnömatik olmayan XLT (Deneysel Ay Lastiği) üreterek uzay araştırmaları ve hareketliliğinin geleceği için zemin hazırladı.

Aya ilk yolculuktan 50 yıl sonra, inovasyonu teşvik etme ve lastik performansını artırma tutkusunu sürdüren Goodyear, Temmuz 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) lastik bileşenlerini test etti.

NASA ile işbirliği içinde çalışan ISS ABD Ulusal Laboratuvarı ile yapılan anlaşma çerçevesinde, astronotlar Goodyear adına ISS'nin mikro yerçekimi ortamında silika partiküllerinin gelişimini inceledi. Amaç, çökelmiş silikanın benzersiz formlarının performanslarını artırmak için lastiklerde kullanılıp kullanılamayacağını belirlemekti.

2009 yılında ayrıca aydaki en zorlu ortamlara ve dünyadaki en zorlu arazilere dayanacak şekilde tasarlanan Spring Tire-Yaylı Lastik geliştirildi. Goodyear'ın projedeki baş araştırmacısı Joe Lettieri tarafından "son derece dayanıklı ve çok enerji verimli" olarak tanımlanan yük taşıyıcı 800 yaya sahip havasız lastik, ağır araçları uzak mesafelere taşıyacak şekilde tasarlandı. Ay'da geniş çaplı keşiflere ve gelecekteki ileri istasyonların potansiyel gelişimine ve hatta muhtemelen araçların dünya üzerinde mevcut lastiklerle gidemeyeceği yerleri keşfetmesine olanak sağladı.

Ay aracı lastiklerine odaklanmaya devam eden Goodyear, 2022 yılında Lockheed Martin ile Ay'da uzun süreli ticari araç operasyonları gerçekleştiren ilk şirket olma hedefiyle bir Ay mobilite aracı geliştirmek için işbirliği yaptı. Goodyear, Ay yüzeyinde ilerlemek için gerekli olan görev açısından kritik bir bileşen olan lastikler konusundaki uzmanlığından yararlanarak ekibe paha biçilmez bir katkı sağlıyor.

Son yıllarda uzay macerası devam eden ve artık mobilitenin gelecekteki FACES'ine (Filolar, Otonom, Bağlantılı, Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilir) odaklanan Goodyear, son teknoloji lastikler geliştirerek ve bunları pazara sunarak mobilitenin geleceğine öncülük etmeye devam ediyor.

2021 yılında pazara sunduğu SightLine ile lastik bilgi edinme çözümleri alanında hızla sektör lideri olan Goodyear, mobiliteyi desteklemek vizyonuyla 2027'ye kadar lastiği ve lastik hizmetlerini yeniden yaratmayı, tüm yeni ürünlerde veri ve sensör kullanımı olanağı sunmaya hedefliyor. Marka 2030'a kadar da dünyanın ilk tamamen sürdürülebilir malzemeden ve bakım gerektirmeyen lastiğini üreterek sorumlu inovasyonda öncü olmayı amaçlıyor.