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Ghost of Tsushima PC Duyurusu Yakında Yapılabilir

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Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima'nın PC sürümüyle ilgili güçlü söylentiler dolaşıyor. Sony'nin yakın zamanda duyuru yapması bekleniyor.

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, 2020 yılında PlayStation için piyasaya sürülmüştü ve o günden beri PC oyuncuları iştahlı bir şekilde oyunu bekliyordu. Sony Interactive Entertainment'ın, Ghost of Tsushima'yı PC için çok yakında duyuracağına dair güçlü söylentiler dolaşıyor.

Sony, Ghost of Tsushima PC duyurusunu çok yakında yapabilir

PlayStation oyuncuları arasında çabucak büyük bir hayran kitlesi kazanan oyunun, Sony'nin diğer birinci parti tek oyunculu oyunlarının aksine, PC için resmi bir onayı olmamıştı. Bu yüzden PC oyuncuları çok büyük bir heyecanla oyunu bekliyor.

I'm hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th?

— King Gronk Nick ? (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

Söylentilere göre Ghost of Tsushima PC sürümüyle ilgili bir duyuru yakın zamanda gelebilir. Nick "Shpeshal_Nick" Baker gibi güvenilir bir kaynaktan gelen bu gibi söylentiler genellikle doğru çıkıyor. Dolayısıyla bu son söylentinin de gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

Nick, duyurunun "5'inde geleceğini" düşünüyor. 5'i derken 5 Mart'ı mı yoksa yılın 5. ayı olan Mayıs'ı mı işaret ediyor tam olarak bilinmiyor. Ancak yakında dediği için 5 Mart olabileceği düşünülüyor.

Sony, son zamanlarda PlayStation platformunu genişletme konusundaki niyetlerini açıkça ifade etti. Şirketin yöneticilerinden Hiroki Totoki, PlayStation'un birinci parti oyunlarını hızlı bir şekilde çoklu platformda sunma stratejisini benimsemek istediğini belirtti.

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Totoki, özellikle PC portlarının bu stratejinin önemli bir parçası olacağını vurguladı. Bu açıklama, Ghost of Tsushima'nın PC sürümü söylentilerini daha da güçlendirdi.

Totoki, "Geçmişte, konsolları popülerleştirmek istiyorduk ve birinci parti bir oyunun ana amacı konsolu popüler hale getirmekti" şeklinde konuştu. Ancak, artık şirketin bu yaklaşımını değiştirdiğini ve güçlü bir birinci parti içeriğin sadece kendi konsolunda değil, aynı zamanda diğer platformlarda da bulunması gerektiğini ifade etti.

Ghost of Tsushima PC sürümü için siz de heyecanlı mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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