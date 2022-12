Genshin Impact, Türkçe dilinin eklenişini drone ışık gösterisiyle kutladı

Dünya çapında etkileşimli bir eğlence markası olan HoYoverse, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da, Genshin Impact Drone Işık Gösterisine ev sahipliği yaptı ve yeni çıkan Türkçe dil desteğini yerel oyuncu topluluğuyla birlikte kutladı. Türkçe konuşan oyuncular 7 Aralık'tan itibaren, son iki yıldır dünyayı kasıp kavuran bu popüler oyunu artık kendi ana dillerinde oynayabiliyorlar ve gelecekte daha fazla çevrimiçi ve çevrimdışı yerel etkinlikte yer alabilecekler.

Genshin Impact, Türkçe dil desteğini harika bir ışık gösterisiyle kutladı!

Genshin Impact Drone Gösterisi, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Salacak semalarında, oyunun en ikonik sahnelerinden bazılarını sunmak için 300 drone ile hazırlanan koreografilere sahne oldu. Işık gösterisi Cuma akşamı için planlandı fakat teknik sorunlar ve hava koşulları sebebiyle gece yarısına ertelendi. Bu yüzden, Cumartesi günü saat 19: 00 civarı ek bir gösteri daha gerçekleştirildi. Her drone ışık gösterisi yaklaşık 15 dakika sürdü ve boğazın Asya kıyılarından izlenebildi.

HoYoverse'ün hazırladığı Genshin Impact, ücretsiz bir açık dünya macera RPG'dir. Oyuncular, fantastik Teyvat evreninde gizemli "Gezgin" rolüyle kayıp kardeşini arar ve yolculukları sırasında sır perdelerini aralar.

Genshin Impact Epic Games Store'a geliyor

Bu macera sırasında oyuncular farklı kültürlerin ve yerlerin muhteşem dünyasını keşfedebilir, 60'tan fazla karakterle oyun oynayabilir, element savaşı sanatında ustalaşabilir, sayısız gizemi ve bulmacayı çözebilir, bir kart oyununun tadını çıkarabilir ve daha fazla oyun modunu deneyebilirler. Genshin Impact, PEGI 12 olarak derecelendirilmiştir. Oyuncular maceralarına, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android ve iOS'ta başlayıp çapraz kaydetme ve çapraz destekleme özelliği ile devam edebilirler.

Türkçe dil desteğinin çıkması, Genshin Impact'in Türk oyuncular için sürükleyici oyun deneyimini geliştirme vaadini gerçekleştirmeye başladığını gösteriyor. Tamamen çevrilmiş metin ve arayüz ile Türk oyuncular artık hikayelerin ve oyunun tadını kendi anadillerinde çıkarabilecekler. Resmi sosyal medya hesabının ve gelecekte daha fazla etkinliğin gelmesiyle birlikte, Genshin Impact hayranları ve oyuncular birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilecek ve paylaşımda bulunabilecek.

Türkçe dil desteğiyle Genshin Impact şimdi, PS4 ve PS5'te PlayStation™Store'dan, Android'de Google Play'den, iOS'ta App Store'dan, PC'de ise Epic Games Store'dan, oyunun resmi internet sitesinden (genshin.hoyoverse.com) veya GeForce Now tarafından sağlanan bulut oyun hizmeti aracılığıyla indirilebilir.

Oyun, ilk olarak 2020 Eylül ayında piyasaya çıkmış ve kısa sürede dünya çapında popüler hale gelmiştir. 2022 Golden Joystick Awards'ta Still Playing Award elde etmiş; ayrıca The Game Awards 2021'de En İyi Mobil Oyun, App Store Ödülleri 2020'de Yılın iPhone Oyunu ve Google Play'de 2020'nin En İyi Oyunu seçilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Facebook'ta @GenshinImpactTR sayfasını takip et.